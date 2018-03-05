Uber опроверг информацию о низком заработке своих водителей

Компрометирующие результаты недавнего исследования не остались незамеченными компанией

Согласно опубликованным на прошлой неделе результатам исследования Массачусетского технологического института (MIT), с учетом всех сопутствующих расходов 74% водителей Uber и Lyft зарабатывают меньше уровня минимальной заработной платы. Однако главный экономист Uber Джонатан Холл опроверг эту информацию.

Он отметил, что собственные опросы компании — один в партнерстве с Принстоном, а другой со Стэнфордом — показывают обратное: водители Uber зарабатывают гораздо больше минимальной заработной платы ($19-21 в час). Холл также заявил, что методы MIT (который считается одним из лучших университетов мира) ошибочны, ведь «указанный в исследовании почасовой доход составляет менее половины от суммы, названной в самом опросе, из которого и брались данные для исследования».

Отмечается, что по результатам опроса водителей, их средний заработок за час составляет $15,68.

Стивен Зопф, возглавлявший исследование MIT, согласился, что вопросы из опроса могли запутать водителей, что и привело к несоответствию между выводами MIT и другими исследованиями. Он также пообещал провести анализ еще раз и опубликовать новую версию документа в начале этой недели.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из основателей Uber создаст свою криптовалюту. Такая идея возникла у Гарретта Кэмпа, соучредителя Uber и основателя фонда Expa.

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По материалам pymnts.com