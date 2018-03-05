Украинский стартап помогает получить компенсацию от авиакомпаний

Компенсации за задержку авиарейсов уже выплатили Lufthansa, Air France, LOT Polish Airlines, Ellinair, Ryanair, Air India и Windrose

Компания AirAdvisor разработала онлайн-сервис для получения компенсации за отложенный авиарейс. С его помощью пострадавшие пассажиры могут взыскать с авиакомпаний компенсацию за задержку или отмену рейса, отказ в посадке и пропуск пересадки.

Каждый клиент стартапа может вернуть от $300 до $700. Для этого ему необходимо подать бесплатную заявку на получение компенсации на сайте AirAdvisor.

Если компании удается «выбить» компенсацию для пострадавшего пассажира, то она оставляет себе 25% от суммы выплаты. AirAdvisor, который более трех месяцев работает в тестовом режиме, основали опытные украинские юристы. Штаб-квартира украинского стартапа находится в Польше. Сервис доступен для жителей стран СНГ. А в текущем году AirAdvisor планирует выйти на рынки Азии и Ближнего Востока.

AirAdvisor уже взыскал тысячи евро с авиакомпаний по всему миру, в том числе с Lufthansa, Air France, LOT Polish Airlines, Ellinair, Ryanair, Air India и Windrose.

Отмечается, что в Украине только во втором квартале 2017 года было зафиксировано более 1,5 тыс случаев задержки авиарейсов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что стартовал всеукраинский конкурс FinTech Challenge 2018. Украинским финтех-стартапам предложили поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных финансовых услуг.

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По материалам ubr.ua