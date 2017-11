В Киеве пройдет FinTech-хакатон

20 стартапов представят инновационные fintech-решения на хакатоне, который организовывает 1991 Open Data Incubator при поддержке ОТП Банка и НБУ

В первые дни декабря в киевском iHUB пройдет хакатон от 1991 Open Data Incubator. 20 fintech-команд поборются за участие в программе Open Banking Lab с призовым фондом в $10 тысяч. Партнерами в Open Banking Lab выступают ОТП Банк и НБУ.

Первый день (1/12) посвятят технической разработке, тестированию среды банка и API. Во второй день (2/12) команды представят проекты и маркетинговую стратегию на финальной презентации — в формате 3-минутных питчей. После этого жюри объявит победителей: те 10 команд, которые продолжат бороться за денежные вознаграждения. Начало презентации — в 16:00.

В списке участников — платформа-агрегатор кредитных продуктов Creditpay, платформы p2p-кредитования Mo Cash и Consumer credit for 5 minutes on a fingerprint, платформа кредитного скоринга bNesis, платежный шлюз Artificial Intelligence Routing от CML team, решения для финансового прогнозирования Finance Controlling и SkyService Fin, решение для скоринга контрагентов и корпоративных заемщиков FinScore от YouControl, интеграционный формат для кредитного скоринга IntelScoring, платформа кредитного скоринга Yes/No credit risk threshold for individual loans, онлайн-система налоговой отчетности Smart-tax, платформа онлайн-трейдинга BGFBO Signals, платежная система MoneyTag, платформа для создания программ лояльности корпораций и банков inCust, платформа потребительского кредитования Oki, платежное решение CoinyPay, решение для измерения продаж Smart country, маркетплейс-менеджер MarketBOX, решение для агрокультурного страхования Agro RSI, решение в области кибербезопасности онлайн-банкинга CyberDataVizor.

В состав жюри входят Дэниел Колладо-Руиз (Nestholma), Денис Гурский (1991 Open Data Incubator), Тамаш Хак-Ковач и Владимир Мудрый (ОТП Банк), Михаил Видякин и Любовь Сергеева (НБУ), Павел Сиделов (SDK.finance).

О результатах хакатона читайте на PaySpace Magazine в следующий понедельник.

