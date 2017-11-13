В Украине откроется хаб для технологических стартапов

1991 Civic Tech Center станет первым хабом, направленным на развитие civic tech стартап движения в Украине и странах Центральной и Восточной Европы

SocialBoost — украинская технологическая общественная организация, которая сфокусирована на общественных проектах в сфере открытых данных, гражданского участия и электронного управления — анонсирует запуск 1991 Civic Tech Center, первого хаба, который направлен на развитие гражданских технологических организаций и стартапов в странах Центральной и Восточной Европы.

Центр откроется 8 декабря 2017 года благодаря грантовой инвестиции в размере 480 тыс долларов от Omidyar Network, филантропической инвестиционной компании, созданной основателем eBay Пьером Омидьяром.

1991 Civic Tech Center расположится в центре Киева и соберет вместе представителей украинских государственных органов и бизнеса, журналистов и гражданские технологические стартапы.

Основной целью деятельности центра станет максимизация позитивного общественного эффекта от деятельности стартапов в сфере открытых данных и civic tech. Центр будет функционировать как коворкинг, основанный на конкурсном отборе и членских взносах, с рядом акселерационных программ и программ менторской поддержки, а также как место проведения событий, направленных на потребности стартапов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн-стартап собрал $150 млн через ICO. Данная ICO-кампания стала крупнейшей в истории Австралии.

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