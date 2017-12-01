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В Украине создадут бюро финансовой безопасности

01.12.2017 17:28

Создание ведомства анонсировал президент Украины

В Украине создадут бюро финансовой безопасности. Фото: radiopolsha.pl

Как заявил президент Петр Порошенко, планируется создание Национального бюро финансовой безопасности Украины.

Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на бизнес-форуме.

Просмотреть полное выступление можно на видео.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине планируют лишить банки монополии на выпуск электронных денег. Это и много других нововведений предлагают депутаты в новом законопроекте.

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По материалам finclub.net

Рубрики: БезопасностьЗаконодательствоНовостиУкраина
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