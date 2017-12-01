В Украине создадут бюро финансовой безопасности

Создание ведомства анонсировал президент Украины
Как заявил президент Петр Порошенко, планируется создание Национального бюро финансовой безопасности Украины.
Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на бизнес-форуме.
Зараз ми шліфуємо інший законопроект – про Національне бюро фінансової безпеки України. Бюро відлучить від впливу на економіку та бізнес і ГПУ, і СБУ, і НАБУ, і МВС, — не кажучи вже про податкову чи то поліцію – чи то міліцію. pic.twitter.com/jgeXFL2SDT
— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 декабря 2017 г.
Просмотреть полное выступление можно на видео.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в Украине планируют лишить банки монополии на выпуск электронных денег. Это и много других нововведений предлагают депутаты в новом законопроекте.
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По материалам finclub.net