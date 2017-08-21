В Украине задержали француза, который выманил у компаний и банков миллионы

Предприимчивому французу удалось обмануть по крайней мере 33 предприятия и банков

Гражданин Франции обращался к работникам украинских компаний и банков, представляясь их руководителем или агентом службы безопасности, и давал распоряжение выдать крупные суммы денег. По данным французских правоохранителей, при этом 51-летний Жильбер Шикли говорил своим жертвам, что это было элементом спецоперации по борьбе с отмыванием денег.

Таким образом в течение 2005-2006 годов ему удалось обмануть по крайней мере 33 предприятия и банков. Общая сумма понесенного ими ущерба составляет не менее 60,5 млн евро. Почти 53 млн из этой суммы позже удалось найти и вернуть.

Шикли тогда провел несколько месяцев за решеткой, вышел на свободу в ожидании суда и в 2009 году сбежал в Израиль, где жил, не прячась и откровенно хвастался своим мошенничеством. В 2015 году во Франции его заочно осудили к 7 годам лишения свободы и уплаты 1 млн евро штрафа и 5,5 млн евро возмещения пострадавшим.

По его истории во Франции даже сняли художественный фильм «Я вас рассчитываю» (Je compte sur vous).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники крадут деньги с карт украинцев, которые едут за рубеж. Чаще всего это происходит после использования карты в платежном терминале другой страны.

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По материалам ubr.ua