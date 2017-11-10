В Верховну Раду подан законопроект, нацеленный на развитие платежной инфраструктуры

Изменения, предложенные в законопроекте, будут стимулировать честную конкуренцию между новыми и старыми участниками платежного рынка, а также улучшат контроль рисков для пользователей

Вчера, 9 ноября, в Верховну Раду был подан проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств.

«Для стимулирования честной конкуренции между новыми и старыми участниками платежного рынка, надлежащего контроля рисков для пользователей в части получения качественных услуг и существенного повышения институциональной способности регуляторного органа, необходимо определить критерии и процедуры, согласно которым будет осуществляться выдача, приостановление, возобновление и отзыв лицензии и предоставляться право на осуществление деятельности в качестве субъектов перевода средств», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект подразумевает четкое определение круга объектов, надзор (оверсайт) по которым будет осуществлять Национальный банк.

В связи с расширением круга объектов надзора потребуется и изменение названия Реестра и внедрение нового термина — платежная инфраструктура.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность применения к юридическим лицам, которые являются объектами надзора, такой меры влияния, как штраф, который является действенной и стимулирующей мерой для функционирования рынка финансовых услуг в рамках правового поля.

Предложенные этим законопроектом изменения:

— усовершенствуют регулирование платежных систем и контроль за операционными рисками их участников,

— упорядочат деятельность платежных учреждений на рынке услуг по переводу средств,

— предоставят право платежным учреждениям открывать клиентам счета и электронные кошельки, выпускать платежные карты и электронные деньги, а также их обслуживать,

— демонополизируют оплату коммунальных и подобных услуг за счет использования электронных инвойсов,

— усовершенствуют порядок осуществления оверсайта платежных систем,

— приведут национальное уголовное законодательство с требованиями европейского законодательства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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