Всеукраинский офлайн-ритейлер запускает интернет-магазин

Пользователи уже могут заказывать товары в этом интернет-магазине, где представлено 6 категорий товаров

Всеукраинский офлайн-ритейлер в ноябре 2017 года запустил интернет-магазин EVA.ua в тестовом режиме.

Несмотря на тестовый режим, пользователи уже могут заказывать товары в этом интернет-магазине, где представлено 6 категорий товаров: уход за собой, декоративная косметика, парфюмерия, для детей, бытовая химия, натуральная косметика.

При заказе от 350 грн с учетом всех акций и скидок потребитель получает бесплатную доставку в отделение почтового оператора «Нова пошта». Доставка на отделение почтового оператора при заказе до 350 грн стоит 35 грн. Курьерская доставка — 45 грн.

Разработка интернет-магазина началась во второй половине 2016 года.

В планах компании предоставлять клиентам возможность забирать покупки из интернет-магазина в розничной сети, а в торговой точке дозаказать товар, которого нет, с доставкой на дом. Но пока на сайте такой возможности нет.

Напомним, в мае 2016 года свой интернет-магазин запустил Watsons, а в сентябре 2016 — Эпицентр.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что еще один украинский банк запустил платежи в Telegram. Услуга внедрена совместно с партнером iPay на базе кошелька Masterpass.

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По материалам retailers.ua