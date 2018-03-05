Xiaomi собирается покорить еще один крупный рынок

Смартфоны Xiaomi вскоре начнут продавать в еще одной стране

Крупный китайский производитель смартфонов Xiaomi вскоре может дебютировать в США. Об этом заявил основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь, подчеркнув, что Xiaomi планирует наконец начать продажи своих телефонов на американском рынке в течение следующих двенадцати месяцев.

Лэй Цзюнь

генеральный директор Xiaomi

Комментарий главы компании на сегодняшний день является самым ярким свидетельством намерения Xiaomi конкурировать на североамериканском рынке.

Компания, начав свою деятельность в Китае, с тех пор расширила свою сферу влияния в Азии, Африке и ряде стран Европы. Наибольшим успехом увенчалась экспансия в Индию, где Xiaomi недавно сдвинула Samsung с позиции лидера по продажам смартфонов. Кроме того, согласно имеющейся информации, во второй половине этого года компания планирует IPO, которое позволит ей достичь уровня в $100 млрд. И все это — даже без выхода на рынок США.

Несколько лет назад Xiaomi начала продавать аксессуары в Америке и на других западных рынках, но до сих пор не представила там свои телефоны, которые пользуются популярностью за счет высокой производительности при небольшой цене.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам techcrunch.com