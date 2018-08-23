Чемпион английской Премьер-лиги выпустил собственный смарт-гаджет (фото)

Смарт-устройство разработано специалистами шведского стартапа

Действующий чемпион Премьер-лиги футбольный клуб Манчестер Сити представил смарт-браслет на базе технологии искусственного интеллекта. Новое устройство называется Fantom, а его разработкой занимался шведский стартап Turnpike Group.

На силиконовом ремешке браслета есть символика футбольного клуба. Также устройство отображает уведомления о каких-либо обновлениях и новостях через стеклянных сенсорный экран. Кроме этого, в гаджет встроена технология NFC для совершения бесконтактных расчетов.

Смарт-браслет предоставляет много интересных возможностей: ежедневные викторины, последние новости, касающиеся футбольного клуба и его игроков, статистику матчев. А во время матча, в котором играет Манчестер Сити, на дисплее устройства отображается время игры, а не реальное время суток.

Карл Норберг

соучредитель Turnpike Group

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Ранее мы писали о том, что вскоре появятся смартфоны со сверхбыстрым подключением к интернету. В следующем поколении своих чипсетов для смартфонов, которые, вероятно, получат название Snapdragon 855, Qualcomm установит 5G-модем Snapdragon X50.

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По материалам sporttechie.com.