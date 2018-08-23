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Чемпион английской Премьер-лиги выпустил собственный смарт-гаджет (фото)

23.08.2018 17:52

Смарт-устройство разработано специалистами шведского стартапа

смарт-гаджет

Чемпион английской Премьер-лиги выпустил собственный смарт-гаджет. Фото: sialdeporte.com

Действующий чемпион Премьер-лиги футбольный клуб Манчестер Сити представил смарт-браслет на базе технологии искусственного интеллекта. Новое устройство называется Fantom, а его разработкой занимался шведский стартап Turnpike Group.

На силиконовом ремешке браслета есть символика футбольного клуба. Также устройство отображает уведомления о каких-либо обновлениях и новостях через стеклянных сенсорный экран. Кроме этого, в гаджет встроена технология NFC для совершения бесконтактных расчетов.

смарт-браслет

Смарт-браслет от Манчестер Сити. Фото: sporttechie.com

Смарт-браслет предоставляет много интересных возможностей: ежедневные викторины, последние новости, касающиеся футбольного клуба и его игроков, статистику матчев. А во время матча, в котором играет Манчестер Сити, на дисплее устройства отображается время игры, а не реальное время суток.

Fantom — это такой телеграф на запястье, который связывает человека со всем происходящим вокруг ФК Манчестер Сити. Самому футбольному клубу также выгодна эта разработка, поскольку таким образом представители команды могут информировать самых преданных поклонников о важных событиях в клубе персонально
Карл Норберг
соучредитель Turnpike Group

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что вскоре появятся смартфоны со сверхбыстрым подключением к интернету. В следующем поколении своих чипсетов для смартфонов, которые, вероятно, получат название Snapdragon 855, Qualcomm установит 5G-модем Snapdragon X50.

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По материалам sporttechie.com.

Рубрики: Бесконтактные платежиЕвропаНовостиТехнологии
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