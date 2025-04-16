Inclusive UA 2025 Summit

Inclusive UA 2025: рівні можливості у фінансах, держпослугах та HR

Світ змінюється, і сучасна Україна стає більш інклюзивною та відкритою для всіх. Але що це означає на практиці? Як інклюзія впливає на фінансові сервіси, державні послуги та HR-підходи?

Запрошуємо на масштабний івент, де провідні експерти обговорять головні виклики та рішення щодо впровадження інклюзії в ключових сферах життя.

Подія буде корисна для тих, хто прагне зробити свою сферу діяльності більш інклюзивною та доступною для різних груп населення.

23.05.2025
м. Київ
офлайн доповіді, панельні дискусії та нетворкінг

Учасники конференції Inclusive UA 2025

Inclusive UA 2025

Бізнес та фінансовий сектор

  • V Представники банків, фінансових компаній, платіжних сервісів
  • V Фінансові директори та топ-менеджери компаній
  • V Фінтех-стартапи, які розробляють інклюзивні рішення
Inclusive UA 2025

Державний сектор та громадські ініціативи

  • V Представники держустанов
  • V Команди, які працюють над цифровими державними послугами
  • V Організації, що займаються соціальними ініціативами
Inclusive UA 2025

HR-спеціалісти та управлінці

  • V HR-директори, рекрутери, керівники відділів персоналу
  • V Компанії, що розвивають корпоративну інклюзивність
  • V Роботодавці, які шукають шляхи адаптації ветеранів, ВПО та пенсіонерів
Inclusive UA 2025

Громадські організації та активісти

  • V Експерти у сфері соціальної адаптації та прав людини
  • V Представники благодійних фондів та ініціатив

Це місце для обміну досвідом, нових рішень і партнерств, які зроблять інклюзію не просто трендом, а реальністю!

Чому варто відвідати?

  • V Отримайте практичні інсайти від експертів
  • V Дізнайтеся про нові можливості у фінансах, держсекторі та HR
  • V Познайомтесь із лідерами ринку та знайдіть нових партнерів

Приєднуйтесь до дискусії та разом зробимо Україну більш інклюзивною! 💙💛

Знайомтеся з нашими спікерами

speaker photo

 

 

Програма Inclusive UA 2025

TechFin logo

До початку заходу залишилося:

Днів
Годин
Хвилин
Секунд

Вартість участі

5500 грн

У вартість входить:

  • V відвідування всіх виступів і панельних дискусій
  • V нетворкінг і бізнес-знайомства
  • V кава-паузи і обід
  • V фотозвіт з конференції
  • V доступ до презентацій спікерів
  • V фуршет і нетворкінг

Важлива інформація:

1) Ми користуємось "ВЧАСНО", тому просимо вас, під час реєстрації вказувати ЄДРПОУ та імейл, на який ми виставимо вам рахунок та акт.

2) Ми не надсилаємо квитки на конференцію! Умовою участі є реєстрація і оплата рахунку. Ваш бейдж буде чекати вас на стійці реєстрації заходу.

Спонсори та партнери

Партнер

Райффайзен Банк — найбільший український банк з іноземним капіталом та кредитор українського бізнесу. РайфТех, провідна ІТ-фінтех команда, що розробляє інноваційні рішення у сферах cloud архітектури, кібербезпеки, Big Data та платіжних систем.
Банк пропонує сучасні цифрові продукти та послуги, забезпечуючи високоякісну взаємодію з клієнтами завдяки передовим технологіям.
animate

Інформаційні партнери

Контакти:

Олександр Денисюк

керуючий партнер

+38 067 245 91 83 olexandr.denysiuk@psm7.com

Анна Алтухова

головна редакторка

+38 068 116 09 04 anna.altukhova@psm7.com
23 травня 2025 року 09:00-21:30
м. Київ
Запрошуємо на масштабний івент, де провідні експерти обговорять головні виклики та рішення щодо впровадження інклюзії в ключових сферах життя.