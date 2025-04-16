Світ змінюється, і сучасна Україна стає більш інклюзивною та відкритою для всіх. Але що це означає на практиці? Як інклюзія впливає на фінансові сервіси, державні послуги та HR-підходи?
Запрошуємо на масштабний івент, де провідні експерти обговорять головні виклики та рішення щодо впровадження інклюзії в ключових сферах життя.
Подія буде корисна для тих, хто прагне зробити свою сферу діяльності більш інклюзивною та доступною для різних груп населення.
Це місце для обміну досвідом, нових рішень і партнерств, які зроблять інклюзію не просто трендом, а реальністю!
Чому варто відвідати?
Приєднуйтесь до дискусії та разом зробимо Україну більш інклюзивною! 💙💛
У вартість входить:
1) Ми користуємось "ВЧАСНО", тому просимо вас, під час реєстрації вказувати ЄДРПОУ та імейл, на який ми виставимо вам рахунок та акт.
2) Ми не надсилаємо квитки на конференцію! Умовою участі є реєстрація і оплата рахунку. Ваш бейдж буде чекати вас на стійці реєстрації заходу.
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