Inclusive UA 2025: рівні можливості у фінансах, держпослугах та HR

Світ змінюється, і сучасна Україна стає більш інклюзивною та відкритою для всіх. Але що це означає на практиці? Як інклюзія впливає на фінансові сервіси, державні послуги та HR-підходи?

Запрошуємо на масштабний івент, де провідні експерти обговорять головні виклики та рішення щодо впровадження інклюзії в ключових сферах життя.

Подія буде корисна для тих, хто прагне зробити свою сферу діяльності більш інклюзивною та доступною для різних груп населення.