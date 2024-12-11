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Секрети успіху Trustee Plus: інтерв’ю з Ксенією Житомирською

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PaySpace Magazine

Інтерв’ю з Ксенією Житомирською, головною розробницею та СТО Trustee Plus

Ксенія розповіла PaySpace Magazine про головні виклики, які постали перед нею під час роботи над проєктом, а також про те, чим технічно відрізняється Trustee Plus — криптогаманець з вбудованою платіжною карткою, від конкурентів. А також на які продукти/технології зараз робить ставку проєкт.
PSM

Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли у галузь віртуальних активів?

PSM

У 2015-2016 роках у мене, як у розробниці, було два варіанти отримувати гроші — звичний фіат, накопичення на банківських рахунках у «стабільних валютах» чи незрозумілий і «страшний» Bitcoin, про який тоді мало хто знав. Я люблю математику, тож сповнена зацікавлення обрала крипту та почала поступово втягуватися. І настільки втягнулася — аж до хакатонів і мітапів, що закрила інші проєкти, зосередившись на експериментах з нею.

І як тільки ми створили першу криптокоманду, якраз стався перший бум ІСО 2017 року, де й набили перші роботи та проєкти, адже тоді вміли це якісно робити лічені команди по всьому світу. Трохи згодом популярність розподілених реєстрів, токенізації та децентралізованих фінансів стала досить високою на фоні великого зростання ціни основних криптовалют і, власне, першого красивого ATH BTC = $20000. І далі закрутилося: продукти, конференції, робота над першими власними проєктами з командою — й ось ми тут.
PSM

Як ви прийшли в проєкт Trustee Plus?

PSM

Ми подружилися з Вадимом Грушею на хакатоні, з цієї дружби згодом виросла крута команда, яка працювала над екосистемою Trustee. Тож я, виходить, не прийшла в проєкт на якомусь конкретному етапі, а розробляла його з нуля.

Коли ми тільки починали, — а починали ми з платформи смарт-контрактів, то зіткнулися з відсутністю розуміння користувачами, як все працює, так й інструментів для управління активами в декількох мережах (Bitcoin/Ethereum/токени тощо). Тому орієнтуючись на власний досвід та досвід друзів, створили некастодіальний гаманець, у якому, наприклад, була підтримка USDT на Bitcoin (станом на 2017 рік це був дуже популярний формат).
Весь цикл 2018-2022 року розвивали його у некастодіальному ключі, але бачили наскільки ще ринок і масовий користувач далекі від ідеї самостійного керування всіма ключами та активами. А ідея, що користувачі ще й свої ноди будуть ставити, м’яко кажучи, була утопією.
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Тому коли повномасштабне вторгнення підштовхнуло сім’ї криптанів до розділення, коли діти з жінками потребували коштів і легкого способу отримання крипти — ми зрозуміли, що треба оформлювати всі ідеї, які до того обдумували, у продукт. Так і з’явився Trustee Plus.

PSM

Яким кейсом ви пишаєтесь найбільше?

PSM

Якщо не говорити про роботу — вихованням своєї сліпої собаки. Тара осліпла коли була ще цуценям, зараз же вона дванадцятирічне диво — соціальна, добра, багато чого вміє та знає, любить людей та активні прогулянки, при чому навіть більше, ніж я.

А щодо роботи — моя команда, продукти, які ми робимо, і те, як злагоджено та цілеспрямовано йде рух Trustee в напрямку «захоплення світу». Щодня ми вирішуємо якісь речі, і щоразу це неймовірно злагоджено, справжній teamwork.
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З нещодавнього — ми реалізували секретний PIN для відокремлення частини акаунтів на випадок «бандитського криптоаналізу».

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PSM

Розкажіть, які найбільші виклики зараз стоять перед вами під час роботи в Trustee Plus?

PSM

Зростання та масштабування — ми зробили криптовалюту доступною для щоденного використання, інтегруючи традиційні фінансові інструменти з цифровими активами, тепер хочемо надати таку можливість якомога більшій кількості зацікавлених і зацікавити тих, хто ще не пізнав магічний світ крипти.

Кожен стартап має велику мету, головне усвідомлювати яким чином її можна досягти. Ми добре знаємо шлях, яким йдемо до власної мрії, та готові до перешкод. Дуже сильно нам допомагають відгуки користувачів, як критичні, так і схвальні. Вони ніби маяк підсвічують шлях по якому нам необхідно далі рухатись.
PSM

Що саме, з технічного погляду, відрізняє Trustee Plus від конкурентів?

PSM

Щоб вичерпно відповісти на це питання, для початку треба розуміти кого вважати за конкурентів. Якщо мова йде про некастодіальні рішення — Trustee Plus для mass adoption криптовалюти краще підійде, хоч у нашій екосистемі теж є такий гаманець, що працює з 2019 року та досі має неабияку популярність.

Якщо мова йде про біржі, то Trustee Plus був створений для дещо інших задач — інвестування, зберігання віртуальних активів та розрахунків ними за допомогою вбудованої платіжної картки, що безшовно поєднана з криптобалансом, а не торгівлі.
А в цілому відмінність полягає у простоті: жодних технічних перепон для звичайних людей при користуванні віртуальними активами, можливість зручно працювати з програмованими грошима.
Кастодіальність системи, яка особисто мені, як криптану здавалась «не тру», виявилась технічно найкращим рішенням для обробки такого масиву користувачів і фіатних операцій (бо ми ж розуміємо, що під капотом кожної Visa/Mastercard транзакції лежить поки саме фіатна платіжна інфраструктура). Доступ до акаунтів та їх відновлення також вирішується в такому випадку на нашому боці, де Trustee Plus є кастодіаном ключів користувачів і забезпечує шлюзування між криптовалютою та фіатним світом.
PSM

Які блокчейни та активи підтримує Trustee Plus, і як ви обираєте нові активи для інтеграції?

PSM

Список блокчейнів та активів, які підтримує Trustee Plus є досить широким — повністю з ним можна ознайомитися в самому застосунку.

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Принцип, якого завжди дотримуємось при додаванні нових — беремо перевірені та відомі блокчейни, які не зникнуть за пів року та нові, які вже мають активне ком’юніті та послідовно розвиваються. Днями в Trustee Plus якраз з’явився USDT на TON з інтеграцією нативних гаманців мережі для зручного поповнення.

Team
PSM

А щодо безпеки криптоплатежів. Як забезпечуєте захист користувацьких коштів і даних? Які протоколи або технології використовуються для запобігання злому?

PSM

Зі зрозумілих причин ми їх не розголошуємо. Але скажу коротко — розділення та контроль, контроль та розділення і зовсім трохи магії на додачу.

PSM

Які зараз ви бачите тренди в галузі блокчейну та криптовалют?

PSM

Зараз всі в захваті від токенізації реальних активів — цей напрямок дійсно може мати великий потенціал.

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Та я вбачаю тренд більше у приході на ринок великих традиційних гравців, формуванні правового регулювання сектору, що буде зрозумілим звичайним користувачам, державі та бізнесу, з єдиними правилами та захистом, і появі реальних кастодіальних провайдерів для банків, державних установ тощо.

Різноманітні play-to-earn проєкти типу mass adoption «тапалок» також варті згадки, звісно, бо вони не лише привертають увагу, а й залучають на ринок широку аудиторію, велика частина якої згодом може зануритися далі.
PSM

Чи використовує Trustee Plus штучний інтелект для покращення UX, наприклад, для відстеження транзакцій чи підтримки користувачів?

PSM

Варіант з підтримкою навіть не розглядатимемо, адже однією з переваг, яку оцінили більшість наших користувачів, є дуже швидка та кваліфікована допомога від живих людей. А все тому, що як розробники знаємо, наскільки важко навчити ШІ дійсно розбиратися в крипті.

У цілому ми відкриті до невеликих експериментів, але точно не в настільки важливих речах.
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PSM

Коли в Trustee Plus зʼявиться стейкінг?

PSM

Наразі не можу назвати навіть приблизних термінів. Ми не відмовились від своїх планів, та зараз маємо інші пріоритети — запуск фізичних карток, персональні рахунки для користувачів та розширення переліку доступних активів.

Нам дуже пощастило мати чуйних користувачів та дуже активне ком’юніті, тому наразі зосереджені на речах, які вони в Trustee Plus хочуть побачити найбільше. Стейкінг до топ-3 не належить, але як тільки будуть опрацьовані поточні нагальні запити, обов’язково з’явиться.
PSM

На які продукти/технології зараз робите ставку в Trustee Plus?

PSM

Ми не розділяємо Trustee Plus на складові частини, а навпаки при розробці старалися поєднати його можливості та функціональності у комплексний інфраструктурний продукт, який закриває абсолютну більшість запитів користувачів. Тож робимо ставку на Trustee Plus у цілому.

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Через 3-5 років я очікую на дорослішання аудиторії школярів, які навчалися в пандемію онлайн і формували свої звички навколо спілкування саме там. Вони фактично вже живуть у криптосвіті: послуги отримують здебільшого онлайн, товари купують онлайн, мрії, що будують — теж онлайн. Думаю ми скоро взагалі вступимо в епоху онлайн-життя, автономних ШІ-агентів і розрахунків у нативних токенах систем і держав. І Trustee Plus буде до цього готовий.

PSM

Розкажіть про ваші особисті хобі. Як ви знаходите work-life balance?

PSM

Той, хто пише про work-life balance, абсолютно точно не запускає великий стартап на орбіту, а наша мета ще не досягнута. Та є лайфхак – робіть собі графіки, і тоді в житті буде трохи більше порядку та здоровʼя. А так: я люблю програмувати, програмувати любить мене і лише собака, кішка та спорт рятують мою спину та менталку.

Team