Секрети успіху Trustee Plus: інтерв’ю з Ксенією Житомирською

Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли у галузь віртуальних активів?
У 2015-2016 роках у мене, як у розробниці, було два варіанти отримувати гроші — звичний фіат, накопичення на банківських рахунках у «стабільних валютах» чи незрозумілий і «страшний» Bitcoin, про який тоді мало хто знав. Я люблю математику, тож сповнена зацікавлення обрала крипту та почала поступово втягуватися. І настільки втягнулася — аж до хакатонів і мітапів, що закрила інші проєкти, зосередившись на експериментах з нею.
Як ви прийшли в проєкт Trustee Plus?
Ми подружилися з Вадимом Грушею на хакатоні, з цієї дружби згодом виросла крута команда, яка працювала над екосистемою Trustee. Тож я, виходить, не прийшла в проєкт на якомусь конкретному етапі, а розробляла його з нуля.
Яким кейсом ви пишаєтесь найбільше?
Якщо не говорити про роботу — вихованням своєї сліпої собаки. Тара осліпла коли була ще цуценям, зараз же вона дванадцятирічне диво — соціальна, добра, багато чого вміє та знає, любить людей та активні прогулянки, при чому навіть більше, ніж я.
З нещодавнього — ми реалізували секретний PIN для відокремлення частини акаунтів на випадок «бандитського криптоаналізу».
Розкажіть, які найбільші виклики зараз стоять перед вами під час роботи в Trustee Plus?
Зростання та масштабування — ми зробили криптовалюту доступною для щоденного використання, інтегруючи традиційні фінансові інструменти з цифровими активами, тепер хочемо надати таку можливість якомога більшій кількості зацікавлених і зацікавити тих, хто ще не пізнав магічний світ крипти.
Що саме, з технічного погляду, відрізняє Trustee Plus від конкурентів?
Щоб вичерпно відповісти на це питання, для початку треба розуміти кого вважати за конкурентів. Якщо мова йде про некастодіальні рішення — Trustee Plus для mass adoption криптовалюти краще підійде, хоч у нашій екосистемі теж є такий гаманець, що працює з 2019 року та досі має неабияку популярність.
Які блокчейни та активи підтримує Trustee Plus, і як ви обираєте нові активи для інтеграції?
Список блокчейнів та активів, які підтримує Trustee Plus є досить широким — повністю з ним можна ознайомитися в самому застосунку.
Принцип, якого завжди дотримуємось при додаванні нових — беремо перевірені та відомі блокчейни, які не зникнуть за пів року та нові, які вже мають активне ком’юніті та послідовно розвиваються. Днями в Trustee Plus якраз з’явився USDT на TON з інтеграцією нативних гаманців мережі для зручного поповнення.
А щодо безпеки криптоплатежів. Як забезпечуєте захист користувацьких коштів і даних? Які протоколи або технології використовуються для запобігання злому?
Зі зрозумілих причин ми їх не розголошуємо. Але скажу коротко — розділення та контроль, контроль та розділення і зовсім трохи магії на додачу.
Які зараз ви бачите тренди в галузі блокчейну та криптовалют?
Зараз всі в захваті від токенізації реальних активів — цей напрямок дійсно може мати великий потенціал.
Та я вбачаю тренд більше у приході на ринок великих традиційних гравців, формуванні правового регулювання сектору, що буде зрозумілим звичайним користувачам, державі та бізнесу, з єдиними правилами та захистом, і появі реальних кастодіальних провайдерів для банків, державних установ тощо.
Чи використовує Trustee Plus штучний інтелект для покращення UX, наприклад, для відстеження транзакцій чи підтримки користувачів?
Варіант з підтримкою навіть не розглядатимемо, адже однією з переваг, яку оцінили більшість наших користувачів, є дуже швидка та кваліфікована допомога від живих людей. А все тому, що як розробники знаємо, наскільки важко навчити ШІ дійсно розбиратися в крипті.
Тому коли повномасштабне вторгнення підштовхнуло сім’ї криптанів до розділення, коли діти з жінками потребували коштів і легкого способу отримання крипти — ми зрозуміли, що треба оформлювати всі ідеї, які до того обдумували, у продукт. Так і з’явився Trustee Plus.