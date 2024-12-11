Секрети успіху Trustee Plus: інтерв’ю з Ксенією Житомирською

Обличчя фінтеху

PaySpace Magazine Інтерв’ю з Ксенією Житомирською, головною розробницею та СТО Trustee Plus Ксенія розповіла PaySpace Magazine про головні виклики, які постали перед нею під час роботи над проєктом, а також про те, чим технічно відрізняється Trustee Plus — криптогаманець з вбудованою платіжною карткою, від конкурентів. А також на які продукти/технології зараз робить ставку проєкт.

Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли у галузь віртуальних активів?

У 2015-2016 роках у мене, як у розробниці, було два варіанти отримувати гроші — звичний фіат, накопичення на банківських рахунках у «стабільних валютах» чи незрозумілий і «страшний» Bitcoin, про який тоді мало хто знав. Я люблю математику, тож сповнена зацікавлення обрала крипту та почала поступово втягуватися. І настільки втягнулася — аж до хакатонів і мітапів, що закрила інші проєкти, зосередившись на експериментах з нею.

І як тільки ми створили першу криптокоманду, якраз стався перший бум ІСО 2017 року, де й набили перші роботи та проєкти, адже тоді вміли це якісно робити лічені команди по всьому світу. Трохи згодом популярність розподілених реєстрів, токенізації та децентралізованих фінансів стала досить високою на фоні великого зростання ціни основних криптовалют і, власне, першого красивого ATH BTC = $20000. І далі закрутилося: продукти, конференції, робота над першими власними проєктами з командою — й ось ми тут.

Як ви прийшли в проєкт Trustee Plus?

Ми подружилися з Вадимом Грушею на хакатоні, з цієї дружби згодом виросла крута команда, яка працювала над екосистемою Trustee. Тож я, виходить, не прийшла в проєкт на якомусь конкретному етапі, а розробляла його з нуля.

Коли ми тільки починали, — а починали ми з платформи смарт-контрактів, то зіткнулися з відсутністю розуміння користувачами, як все працює, так й інструментів для управління активами в декількох мережах (Bitcoin/Ethereum/токени тощо). Тому орієнтуючись на власний досвід та досвід друзів, створили некастодіальний гаманець, у якому, наприклад, була підтримка USDT на Bitcoin (станом на 2017 рік це був дуже популярний формат).

Весь цикл 2018-2022 року розвивали його у некастодіальному ключі, але бачили наскільки ще ринок і масовий користувач далекі від ідеї самостійного керування всіма ключами та активами. А ідея, що користувачі ще й свої ноди будуть ставити, м’яко кажучи, була утопією.