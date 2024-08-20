Розкажіть, будь ласка, про ваше найбільше досягнення під час роботи в Райффайзен Банку?
За 23 роки, які я вже працюю у Райфі, (в серпні буде ювілей), найбільшим досягненням, на мою думку, є люди. Створення ефективних команд і колективів, які досягали високих результатів, стало найціннішим. Я пишаюсь тим, що мені вдалося об'єднати, виростити та сформувати культуру довіри в нашій команді. Багато моїх колишніх колег зайняли топові позиції в інших банках або стали власниками бізнесу. Якщо говорити про три конкретні проєкти, я б виділив такі.
Як ви вважаєте, які якості повинні бути у хорошого керівника? Якими принципами ви керуєтесь під час своєї роботи?
Це чудове питання, яке змусило мене замислитися про мої підходи до управління. На мою думку, хороший керівник має не лише лідерські якості, але й розуміння сучасних технологій та методик, які допомагають досягати конкурентних переваг. Важливо створити команду, привабливу для талантів, адже саме таланти є ключовими для успіху.
Щоб ви б порекомендували тим, хто тільки почав обіймати керівну посаду?
Не бійтеся делегувати завдання: на початку багато нових керівників намагаються контролювати все самостійно, але це може стати помилкою. Важливо навчитися довіряти своїм підлеглим і делегувати їм завдання.
Шукайте та розвивайте таланти: постійно працюйте над розвитком як своїх співробітників, так і над залученням нових талантів. Це дозволить вашій команді швидше досягати успіхів і розвиватися.
Надавайте вчасний зворотний зв'язок: важливо навчитися давати конструктивний зворотний зв'язок своєчасно. Регулярні зустрічі з командою допоможуть вам краще розуміти їхні потреби і проблеми.
Зміцнюйте довіру і взаємини: проводьте час з командою не лише для обговорення робочих питань, а й для зміцнення командного духу. Це можуть бути як офлайн зустрічі, так і командоутворюючі заходи.
Читайте книги про командну роботу: наприклад, «5 Дисфункцій команди» Патріка Ленсіоні допоможе вам краще зрозуміти, як побудувати ефективну команду. Постійне навчання та розвиток є ключовими для успіху.
Організовуйте регулярні активності: наприклад, книжковий клуб або інші спільні заходи допоможуть гармонізувати колектив і підтримувати злагодженість у команді.
У вас доволі велика команда. Розкажіть, як ви будуєте процеси керування? На що робите акцент та як вирішуєте суперечки?
На мою думку, одне з головних завдань керівника — чітко донести до команди цілі та задачі організації, а також стратегію і роль кожного члена команди в досягненні цих цілей. Ідеально, коли разом з командою формуються та розробляється стратегія, що дозволяє кожному відчути свою причетність.
У нашій практиці ми використовуємо єдиний інструмент для відстеження прогресу, що допомагає нам не лише бачити загальну картину, але й заглиблюватися в деталі при необхідності. Мати єдині показники ефективності (KPI чи OKR) важливо для управління та контролю за виконанням завдань.
З якими викликали стикнувся ваш департамент під час повномасштабного вторгнення? Як ви їх долали?
Під час повномасштабного вторгнення найважливішим викликом для нашого департаменту було збереження людей. На початку наш банк, як і вся країна, переживав великі труднощі. Люди були розгублені і не знали, що робити, що буде з країною, банком, з ними та їхніми сім'ями. Це призводило до того, що деякі фахівці могли працювати лише частково, оскільки хтось евакуювався в західні регіони, хтось ховався від обстрілів, а деякі були змушені перебувати в підвалах.
Щоб допомогти людям, ми організували моральну та матеріальну підтримку. Ми запровадили чергування для тих, хто знаходився у безпечніших регіонах, забезпечили евакуаційні автобуси та допомогу з пошуку місць для проживання. Щодня проводили обдзвони та опитування, щоб дізнатися про стан наших співробітників.
Розкажіть, будь ласка, на яких технологіях, інноваціях зараз фокусується Райф?
Як і всі провідні компанії, ми активно розвиваємось та впроваджуємо новітні технології. Основний акцент робимо на обробці великих даних та мобільних сервісах, ставлячи мобільність на перше місце при обслуговуванні клієнтів та розробці продуктів. Ми експериментуємо зі штучним інтелектом, що дозволяє швидше і якісніше співпрацювати з нашими партнерами. При цьому не забуваємо про фізичну присутність наших відділень, де співробітники продовжують обслуговувати клієнтів. Ця складова залишається дуже важливою для нас.
Як саме впроваджуєте ШІ в діяльність банку? Розкажіть більше.
Ми наразі активно експериментуємо зі штучним інтелектом, і в деяких сферах це вже приносить відчутні результати. Наприклад, наш внутрішній портал використовує штучний інтелект для відповідей на запитання, що значно спрощує пошук інформації серед мільйонів сторінок внутрішньої бази даних. Користувач ставить питання, а система швидко знаходить необхідну інформацію. АІ також використовується у розробці та тестуванні програмного забезпечення. Це дозволяє нашим розробникам і тестувальникам прискорити процеси та виконувати їх з більш високою якістю. Крім того, наш клієнтський чат поступово інтегрує штучний інтелект, що покращує обслуговування клієнтів.
Ми уважно спостерігаємо за роботою АІ та проводимо дослідження у сфері безпеки. Разом з бізнесом ми генеруємо гіпотези для тестування штучного інтелекту, щоб отримати додаткові переваги для наших клієнтів. Група RBI активно підтримує нас у цьому процесі, надаючи необхідні ліцензії та ресурси ком'юніті.
Ми знаємо, що ви відповідаєте за розвиток клієнтських сервісів? Розкажіть, будь ласка, які інновації зараз впроваджує Райф для покращення клієнтського досвіду?
Як і в будь-якій успішній організації, у Райфі клієнт є центральною фігурою. Все, що ми робимо, спрямоване на задоволення потреб користувачі наших сервісів. Навіть такі аспекти, як фінансовий комплаєнс, є важливими для захисту коштів клієнта, забезпечення його права на отримання послуг та підтвердження його чесності перед законом, щоб уникнути блокування.
Як вам вдається поєднувати роботу та особисте життя? Який ваш рецепт балансу?
Робота займає значну частину мого життя, адже я проводжу на ній величезний проміжок часу. Деяких колег я знаю вже 23 роки з моїх 46-ти, і це половина мого життя. Навіть з урахуванням того, що моя сім'я мені знайома менше, я давно зрозумів, що має бути певне розділення між особистим життям і роботою. Не варто змішувати ці два аспекти в один. Ці дві сфери є складовими частинами життя людини, і кожна з них важлива по-своєму.
Сім'я та друзі надають життєву енергію та емоційну підтримку, яка допомагає з мотивацією на роботі. Це своєрідне джерело, яке забезпечує мене енергією для роботи. Робота ж, своєю чергою, дає можливість отримувати нові враження та досвід, якими можна поділитися з близькими, а також заробляти гроші. Це теж важливий аспект життя.
Я вважаю, що хороший керівник повинен культивувати такі принципи як відповідальність, культура, проактивність, експериментування, чесність і довіра. Це ті якості, які треба розвивати і впроваджувати у команді.