Обличчя фінтеху

PaySpace Magazine Інтерв’ю з Михайлом Овчаренком, директором департаменту ІТ розвитку клієнтських сервісів та обслуговування рахунків Райффайзен Банку Михайло поділився своїм баченням щодо того, якими принципами він керується при формуванні ефективної команди та досягненні стратегічних цілей. Окрім цього, ми розглянули ключові проекти банку, зокрема міграцію на хмарні технології, впровадження інноваційних клієнтських сервісів та експерименти з використанням штучного інтелекту.

Розкажіть, будь ласка, про ваше найбільше досягнення під час роботи в Райффайзен Банку?

За 23 роки, які я вже працюю у Райфі, (в серпні буде ювілей), найбільшим досягненням, на мою думку, є люди. Створення ефективних команд і колективів, які досягали високих результатів, стало найціннішим. Я пишаюсь тим, що мені вдалося об'єднати, виростити та сформувати культуру довіри в нашій команді. Багато моїх колишніх колег зайняли топові позиції в інших банках або стали власниками бізнесу. Якщо говорити про три конкретні проєкти, я б виділив такі.

По-перше, у 2012-2013 роках, я був відповідальним за централізацію регіонального ІТ. До того часу у нас було кілька розподілених центрів обробки даних з обладнанням та складними системами. Я відповідав за консолідацію цих центрів, і моя команда успішно виконала цю задачу. Зараз у нас єдиний центр обробки даних, який після початку війни працює в хмарі. Це дало змогу у 2014 році, під час війни на Донбасі та анексії Криму, зберегти всі дані без втрат, хоча банк зазнав фізичних ушкоджень відділень.

По-друге, у 2015-2017 роках я очолив департамент розробки та тестування і взявся за завдання перевести розробку та підтримку нашої core системи від аутсорсингової компанії в Індії безпосередньо до банку. Це вдалося реалізувати, і тепер банк має власну core систему. Ми самостійно займаємося її вдосконаленням, розвитком та внесенням змін. Завдяки цьому ми скоротили час впровадження доробок і змін з шести місяців до двох тижнів і перейшли на використання адаптивних команд.

По-третє, коли я очолив департамент клієнтських сервісів та обслуговування рахунків, ми розробили і впровадили нову систему документообігу, замінивши стару. Нова комунікаційна платформа значно розширила можливості банку в роботі з клієнтами та покращила їхній досвід. Ця платформа, разом з іншими компонентами, які ми маємо, стала основою для створення сучасних продуктів і сервісів, що працюють у режимі реального часу. Тепер клієнти отримують послуги швидко та зручно, без необхідності чекати по два тижні, як це було раніше.

Як ви вважаєте, які якості повинні бути у хорошого керівника? Якими принципами ви керуєтесь під час своєї роботи?

Це чудове питання, яке змусило мене замислитися про мої підходи до управління. На мою думку, хороший керівник має не лише лідерські якості, але й розуміння сучасних технологій та методик, які допомагають досягати конкурентних переваг. Важливо створити команду, привабливу для талантів, адже саме таланти є ключовими для успіху.

Особисто я основним принципом вважаю ДОВІРУ до людей, тож завжди заохочую колег до активної участі та відповідальності, надаючи можливості для зростання. Проте, важливо також зберігати контроль і використовувати його як інструмент зворотного зв'язку, щоб він був швидким і ефективним. Це дозволяє мені бути в курсі подій і вчасно вносити корективи, якщо це потрібно.

Один із головних аспектів управління — це вчасна і постійна комунікація. Люди мають розуміти, що відбувається і чому ми це робимо. Коли команда чітко усвідомлює свої цілі, їй легше працювати без постійного втручання з боку керівника.