Аналіз потреб клієнтів.

Просто стежити за інноваціями — замало. Щоб залишатися затребуваними, ми вивчаємо потреби наших клієнтів і розробляємо нові рішення, з огляду на їхні побажання. Ми розписуємо jobs to be done, проблематику з якою стикаються споживачі, і досліджуємо способи та інструменти, які могли б покращити клієнтський досвід. Одним з останніх результатів цього підходу стало рішення про пільгові умови пролонгації для людей, які потрапили у прострочення: тепер вони сплачують лише проценти по заборгованості та можуть повернутись до пільгових умов кредитування. Це нововведення допомогло нам підвищити конверсію і рівень задоволення клієнтів.