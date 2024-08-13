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RU Обличчя фінтеху PaySpace Magazine У рубриці «Обличчя фінтеху» PaySpace Magazine знайомить читачів з провідними експертами у фінансовій сфері. Цього разу нашим героєм став Сергій Сінченко, СЕО Moneyveo Moneyveo вже понад десять років на ринку. Які ключові моменти та рішення ви вважаєте найбільш важливими у досягненні такого успіху? Заснувати Moneyveo у 2013 році — було все одно що прокладати новий авіарейс без готової карти маршрутів. Поєднання фінансів та IT в Україні тоді вважалося новаторським і, хоча й перспективним, вимагало серйозної адаптації до непередбачуваних умов. Ризик, який взяли на себе засновники, виправдався: понад десять років компанія успішно працює на ринку, переживши разом з країною не одну кризу. Старт був у досить напружений час — під час Революції гідності, що одразу підняло планку викликів. Надалі кожна економічна криза, пандемія та повномасштабна війна ставали для нас своєрідним тест-драйвом на витривалість. І щоразу ми підтверджували: бізнес — це не тільки про гроші, але й про здатність будувати довірливі відносини, адаптуватися до мінливих умов та впроваджувати нові ідеї й технології. Одним із таких успішніших кроків було запровадження продукту Trend під час війни. Зробили ми це якраз через бажання задовольнити конкретні запити споживачів. Ще один важливий аспект нашого бізнесу — це соціальна відповідальність. Програма «Почуй серцем» стала вагомою підтримкою для клієнтів Moneyveo. За час її існування було втілено багато різноманітних кейсів: ми сплачували за лікування клієнтів, купували одяг і подарунки для їхніх дітей, допомагали родинам військових тощо. Для нас клієнти — це не просто записи в системі, це люди з конкретними потребами й бажаннями. Ми також активно працюємо над підвищенням етичних стандартів роботи на ринку, особливо у сфері колекторської діяльності. Можливо, це не всім відомо, але саме наші підходи лягли в основу Закону України «Про споживче кредитування». І хто знає, може, у найближчому майбутньому колектори й не будуть такими ж приязними і привітними, як продавці квітів, коли 8 Березня вже минуло, а до першого вересня ще далеко, але ми рухаємося саме в цьому напрямі. Тут варто зазначити, що й наш підхід до управління за роки роботи зазнав змін. З традиційного функціонального він трансформувався до процесного, де кожен процес має свого власника, відповідального за показники. Це не тільки впорядковує роботу, але й додає інтерактивності в команді, допомагаючи краще реагувати на потреби клієнтів. І, звісно, не можна не згадати про наші зусилля із впровадження міжнародних стандартів безпеки, таких як PCI DSS. Ця сертифікація — гарантія безпеки фінансових транзакцій. Тож, підсумовуючи: завдяки здатності адаптуватися, чути клієнтів та впроваджувати нові ідеї, ми змогли досягти значних результатів і продовжуємо рухатися вперед. Без ілюзій щодо власних досягнень, але з готовністю до будь-яких викликів і можливостей.

Цифрова трансформація стала важливим кроком для Moneyveo. Як ви, як керівник, готували себе і свою команду до таких змін? Цифрова трансформація для Moneyveo — це не просто черговий тренд. Як керівник, я розумію, що такі зміни потребують не лише добрих намірів, а й всебічного підходу та хорошого плану. У нас є чітка візія та стратегія, яку ми інтегрували в роботу кожного співробітника за допомогою інструменту планування BSC (Balanced Scorecard). Цілі компанії каскадуються на рівні портфоліо проєктів та операційних підрозділів. Ми також впровадили візуальний менеджмент Lean, daily management для керівників, використовуємо obeya та gemba walk для розуміння ситуації з перших рук, хоча в умовах гібридного формату роботи (в офісі та дистанційно) значення цього інструментарію дещо зменшилося. Для управління змінами ми створили систему комунікації, що включає щомісячні звіти та анонімні питання до СЕО, скриню пропозицій і всебічну підтримку агентів змін. З боку команд — заохочуємо залучення та підтримку, надаючи можливість кожному співробітнику внести пропозиції щодо покращення процесів через комітет ідей. Також для нас важливе безперервне навчання. Ми забезпечуємо цей процес, впроваджуючи для співробітників індивідуальні плани розвитку (ІПР) та використовуючи нову систему Collaborator для управління програмами навчання. Протягом першого півріччя в компанії відбулося близько 20 навчальних заходів, що включають як довгострокові, так і короткострокові курси. У компанії підтримується лінійна структура управління. Це дозволяє кожному співробітнику мати прямий доступ до керівництва, як в офісі, так і поза ним, наприклад, через «Сніданки з СЕО» (неформальні зустрічі). Ми також забезпечуємо ресурси й підтримку для реалізації ідей та ініціатив співробітників, спрямованих для покращення роботи компанії та бізнес-результатів. У 2024 році вже маємо 5 реалізованих проєктів з оптимізації та створення нових процесів. Наш центр Learning&Assessment розробляє skill matrix та організовує підхід bite-sized learning. Він передбачає розбиття навчального контенту на короткі (до 10 хвилин) та прості модулі, які можна переглядати у зручний час. Це корисно для всіх напрямів в компанії, особливо для тих, де важливо досягати конкретних результатів, як, наприклад, у кол-центрі. Такий формат дозволяє швидко та ефективно засвоювати необхідні знання, підвищуючи ефективність роботи та зменшуючи стрес від навчання. Також у співробітників є доступ до корпоративної бібліотеки (компанія закуповує для неї не лише визнані світом взірці видань, але й враховує побажання співробітників). Ми впроваджуємо систему гейміфікації та щоквартальні нагородження для визнання досягнень співробітників. Стандартизація процесів і виділення бюджету на Lean-активності допомагає нам підтримувати культуру інновацій. Впровадження принципів Lean-методології дає змогу зменшити втрати та максимізувати цінність для клієнта шляхом оптимізації процесів. Інноваційна стратегія включає скорочення Lead time, що вже підвищило ефективність процесу розробки на 4,7% за останні 9 місяців. Ми також створюємо простір для творчості, підтримуючи спільноти практиків, і активно впроваджуємо нові open-source системи та AI. Усі співробітники мають доступ до даних та інформації, що забезпечує прозорість процесів та сприяє розвитку лідерства.

Як ви підтримуєте свою команду у важкі часи, зокрема під час війни? Які принципи управління допомагають вам залишатися ефективним лідером? Moneyveo від початку війни постійно і системно допомагає українській армії, і, звісно ж, ми підтримуємо усіма можливими способами співробітників, які служать у Збройних силах. За їхніми запитами, компанія закуповує амуніцію, військову техніку тощо. Додатково, у рамках Moneyveo Community, ми підтримуємо ініціативи співробітників з організації зборів коштів і забезпечення прямої фінансової допомоги людям у випадках, коли це необхідно. А програма Moneyveo Mental health допомагає співробітникам долати стрес, який виникає через обстріли чи особисті втрати. В її рамках люди вчаться управляти своїм емоційним станом і бути корисними близьким у складних ситуаціях. Під час війни ми стикнулись також із проблемою вигорання. Це серйозно, особливо коли люди перепрацьовують, намагаючись втекти від реальності. Ми зосереджені на тому, щоб допомагати нашим співробітникам справлятися з цим. Тому компанія надає команді доступ до спеціалізованої літератури, вебінарів, тестів та інших інструментів, які допомагають впоратися з вигорянням. Компанія навіть ввела спеціальний день для відновлення. Це може бути просто відпочинок, навіть елементарно — можливість довше поспати, адже сьогодні людям цього не вистачає. Стежимо й за тим, щоб співробітники регулярно використовували свої відпустки. Без належного розвантаження може виникати втома та вигорання. Оскільки можливості для подорожей обмежені, ми підтримуємо пошук інших способів для якісного відпочинку. Протягом останніх двох років компанія неодноразово отримувала запити на фінансову підтримку від співробітників, які постраждали від війни. Ми активно реагували на ці запити, допомагали без жодних додаткових умов. Ця підтримка надавалася не у формі кредиту, а як незаперечна допомога, яка відповідає нашим цінностям і принципам. Окрім підтримки команди у важкі часи, ми завжди готові відгукнутися на конкретні запити співробітників. Тому, при перезапуску Кафетерію бенефітів, який діяв у нас до війни, ми намагалися почути всіх та кожного і запровадити ті бенефіти, які були б справді цікавими для команди. У результаті додали нові опції, актуальні під час війни, зокрема й можливість використовувати частину бенефітів для донатів. Компанія гнучко реагує на потреби співробітників, дозволяючи їм зберігати баланс між роботою та особистим життям, особливо в складних ситуаціях. Кожен із нас може зіткнутися з унікальними викликами, і тому мій підхід до управління зосереджений на глибокому розумінні індивідуальних потреб членів команди. Наприклад, якщо під час повітряної тривоги хтось не може дотриматися термінів здачі завдання, ми це сприймаємо з розумінням. Наша мета — забезпечити комфортну атмосферу, в якій кожен може адаптувати свій графік відповідно до обставин. Ми усвідомлюємо, що ситуації, як-от потреба забрати дитину з садка під час тривоги або спуск в укриття, можуть виникати раптово. Тому дозволяємо співробітникам відлучатися без зайвих запитань, а потім даємо час для поновлення роботи. Помічаємо, що ця гнучкість та увага до особистих обставин справді допомагають підвищити залученість і мотивацію. Наш офіс під час війни став, можна сказати, своєрідним острівцем підтримки. Коли відбуваються перебої з електроенергією, деякі колеги навіть приносять своїх малюків, шукаючи тимчасового комфорту. Тут можна не лише випити кави або перекусити, але й прийняти душ або просто відпочити в зручному середовищі. Ми намагаємося забезпечити не тільки фізичний простір, а й емоційну підтримку. Наша мета — щоб кожен відчував себе частиною колективу, де турбота одне про одного — не просто слова.

Чи є у вас якісь принципи або філософія, яких ви дотримуєтесь у вашій професійній діяльності? Якщо говорити про внутрішню кухню, то це Lean, інновації та велика увага до команди. Без зайвого пафосу, але з відданістю справі. Lean-філософія є основою нашого підходу до бізнесу. Я не просто так отримав чорний пояс у Lean, я намагаюся практикувати це сам і передавати знання своїй команді. Основна ідея нашої роботи — оптимізувати бізнес-процеси, орієнтуючись на інтереси та потреби клієнтів компанії. Ми впроваджуємо Lean через власну програму Moneyveo — Continuous Improvement System. Це дозволяє нам управляти витратами ефективно і постійно вдосконалювати процеси. Стратегія «великого обсягу малими партіями» допомагає швидко реагувати на зміни та забезпечувати високий рівень обслуговування. Як ви стежите за останніми тенденціями та інноваціями у фінансових технологіях? У сфері фінтеху швидкість змін вражає. Тому працювати на цьому ринку — як грати в шахи: треба думати на кілька ходів наперед. У Moneyveo ми стежимо за новинками через кілька ключових каналів. Тестування конкурентів. Ми постійно моніторимо нові технології та рішення у сфері фінансових технологій, електронної комерції та дотичних онлайн-напрямів. Нам цікаві як глобальні гравці, наприклад, Revolut, Monzo та Wise, так і локальні топові продукти — Приват, Моно, NovaPay, Rozetka та інші. Зокрема нам дуже подобається, як Приват та Моно взаємодіють у моменті з клієнтами завдяки автоматизації процесів комунікації на middleware. Ми також зробили певні інтеграції з його розгортання для наших продуктів. У результаті, якщо рік тому налаштування і розробка нових комунікацій для клієнтів тривала з тиждень, то зараз на це вистачає 2 годин. Наразі 40% всіх комунікацій переведено в middleware, а до кінця року плануємо досягти 100%. Наприклад, одна з нещодавніх акцій компанії під Євро-2024 із розіграшем iPhone, яку наша команда розробила лише за 2-3 дні на middleware, залучила до участі 10 000 клієнтів та отримала понад 50 000 відповідей. Цей підхід допомагає нам будувати тісніший контакт зі споживачами для формування найкращого клієнтського досвіду.

Форуми та конференції. Ми беремо активну участь у спеціалізованих конференціях і форумах, таких як Money 20/20, Finovate, Web Summit тощо. Останнім часом, через війну в Україні, використовуємо для цього можливості онлайн-форматів заходів. Це дозволяє нам бути в курсі останніх розробок і тенденцій, навіть якщо фізична присутність на подіях неможлива. З локальних конференцій ми також отримуємо рішення для себе. Наприклад, нещодавно інтегрували додаткові сервіси БКІ для моніторингу боргових навантажень, що допомагає нам підтримувати здоровий баланс між зростанням і стабільністю бізнесу.

Аналіз потреб клієнтів. Просто стежити за інноваціями — замало. Щоб залишатися затребуваними, ми вивчаємо потреби наших клієнтів і розробляємо нові рішення, з огляду на їхні побажання. Ми розписуємо jobs to be done, проблематику з якою стикаються споживачі, і досліджуємо способи та інструменти, які могли б покращити клієнтський досвід. Одним з останніх результатів цього підходу стало рішення про пільгові умови пролонгації для людей, які потрапили у прострочення: тепер вони сплачують лише проценти по заборгованості та можуть повернутись до пільгових умов кредитування. Це нововведення допомогло нам підвищити конверсію і рівень задоволення клієнтів. І, звісно, ми постійно інвестуємо в розвиток нашої команди через тренінги та обмін досвідом. Це допомагає нам не тільки стежити за новими трендами, а й створювати рішення, що відповідають потребам ринку.

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