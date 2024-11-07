Криптовалюта має над фіатними валютами багато переваг, а головне — це програмовані гроші з усіма можливостями, що звідси випливають: інтерв’ю з СЕО Trustee Plus Вадимом Грушею

Вадим поділився із PaySpace Magazine досягненнями та планами Trustee Plus, які цілі ставить компанія та як долає труднощі. Крім того, обговорили як спікер бачить майбутнє сфери віртуальних активів в Україні

Розкажіть, як виникла ідея створити Trustee Plus? Чому саме криптопроєкт, адже на українському ринку це, скажімо так, доволі складна ніша?

Давайте одразу чітко розставимо всі крапки над «і»: Trustee Plus створений руками українських розробників, але він не працює в Україні у звʼязку з відсутністю відповідного законодавства у сфері віртуальних активів.

Компанія Trustee зареєстрована, здійснює свою діяльність та обслуговує клієнтів у Литві, де є відповідне законодавство та ліцензування.

За відносно свіжими підрахунками аналітичних агенцій, від 5 до 8 мільйонів українців зараз мають крипту. На мою думку, десь 1-2 мільйони з них користуються нею досить активно. Гадаю не має сенсу пробувати оцінювати скільки українців перемістилися до Європи — ми знаємо, що це мільйони осіб. Вони і є основним кістяком користувацької бази на сьогодні.

Ідея виникла шляхом цілком логічних міркувань. Накопичивши багаторічний досвід та спроби запуску криптопродуктів для людей, ми дійшли висновку, що крипта в чистому вигляді не буде мати застосування широкою аудиторією ще щонайменше 10-20 років. Справа в її абсолютно відмінній технологічній природі в порівнянні з традиційними електронно-обчислювальними системами.

Це означає, що варто будувати продукт, який дозволить користуватись криптою, але при цьому буде мати цілком традиційний патерн функціонування.

Чому саме крипта? Тому що ці технології мають неосяжний потенціал в майбутньому — це інфраструктура людства, автоматичне виконання угод, розподілені спільноти, цифрові держави та приватна власність і багато іншого.

Уряд нещодавно зробив заяву, що у 2025 році остаточно запрацює регулювання віртуальних активів. Як, на вашу думку, це реально? Як готується до цього Trustee Plus?

Гадаю, що поява регулювання віртуальних активів у 2025 році цілком можлива. Причина проста — час для прозорого їх обігу настав «учора».

Але є й сумніви, що прийняте в кінцевому результаті регулювання одразу запрацює. Зараз в просторі сформувалась ситуація цілковитої невизначеності щодо того, якими можуть бути правила для ринку. Є проголосований та підписаний Президентом закон, який свого часу ініціювала та розробили Мінцифри. Він має зрозумілий та прозорий фреймворк, але не запрацював з причини відсутності змін щодо оподаткування сектору, що є умовою запуску, прописаною в законі.

Додатково було розроблено та зареєстровано у ВР два цілком нових законопроєкти, щодо яких пролунало чимало заяв від депутатів, що жоден з них не буде прийнятий у наявному вигляді. Нам відомо, що було створено чергову робочу групу для розробки нового документа. Нас, представників індустрії, традиційно до неї не запрошували.

Попри високу ймовірність прийняття такого законодавства, маємо цілковитий вакуум щодо його змісту та умов.

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Яка зараз цільова аудиторія у Trustee Plus? Як саме вони використовують продукти? І скільки зараз у вас користувачів?

Українці в Європі — наразі наш головний користувацький кістяк. А як відомо, українці мають великий відсоток проникнення в крипту. Зараз нас найбільше цікавлять люди, які вже її мають та шукають зручний продукт для роботи з нею. Тих, хто лише хоче почати працювати з віртуальними активами та знаходиться в пошуках зручної точки входу на ринок, ми теж були б раді бачити, але цей напрямок ще не розігнали достатньою мірою.

Чимало людей ходлить бажані віртуальні активи. Маємо тих, що пробують заробляти торгуючи, є й також ті, хто приймає дропи та намайнену крипту. Ну і, звісно, багато користувачів випускають кобрендову платіжну картку, щоб мати зручний інструмент для розрахунку. Наразі Trustee Plus має понад 556 тисяч реєстрацій і понад 112 тисяч випущених карток.

Скажіть, а от коли користувач платить євровою Trustee карткою в Україні, то це можна розцінювати, як імпорт валюти в середину країни чи навпаки – як вимивання?

Дуже хороше питання! По факту, попри складний довгий ланцюг, це дійсно імпорт валюти в Україну. Тобто це позитивно впливає на курсову стабільність національної валюти.

Схема приблизно наступна: Trustee Plus ліцензований та функціонує в Європі, там відбувається продаж криптовалюти на євро, яким потім поповнюється картка. Вона також випущена в ЄС із залученням міжнародної платіжної мережі, що дозволяє нею розраховуватись по всьому світу, у тому числі в Україні.

А для клірингу розрахункових операцій на місцевому ринку завжди йде покупка місцевої валюти, тобто для України це покупка гривні за євро. Тож це не відтік капіталу з країни, а навпаки.

В коментарях вас часто називають Монобанком, але в крипті. Тобто, високо оцінюють саме технологічність, зручність і високі темпи зростання. Чи поділяєте ви таке порівняння?

У цілому не дуже схвалюю порівняння Trustee з традиційними фінансовими установами, адже за своєю суттю це абсолютно різні речі з цілковито відмінною природою. Криптовалюта має над фіатними валютами багато переваг, а головне — це програмовані гроші з усіма можливостями, що звідси випливають. Та якщо брати до уваги лише критерії зручності, технологічності й простоти використання за широкого переліку можливостей для користувача — Trustee Plus дійсно змінив спосіб використання криптовалюти, що був нам відомий раніше.

Можете розповісти про свій улюблений кейс, найбільше ваше досягнення в Trustee Plus? Як ви цього досягли, з якими труднощами зіткнулися?

Ми цінуємо кожне своє досягнення, але одне з найвагоміших — це, звісно, понад 100 000 платіжних карток лиш трохи більше, ніж за рік після запуску. Спочатку була лише ідея та віра в те, що цей продукт потрібен. Навіть анонсувати його було дуже хвилююче, адже робили це вже в процесі роботи над карткою. Отримали чималу кількість теплих слів та натхнення, продовжили працювати ще наполегливіше. Але без труднощів, звісно, не обійшлося — публічний реліз відбувся аж через місяць після обіцяної дати, хоч з технічного погляду все було готово на 100%. Удача та обставини були от взагалі не на нашому боці.

Наразі середня щоденна кількість випущених карток — близько 350, і це число активно зростає. Ми дуже вдячні користувачам за довіру та підтримку, бо переконані, що без них не змогли б усього цього досягти.

Як ви, як лідер, підтримуєте команду в ці непрості часи? Яка взагалі у Trustee Plus корпоративна культура?

Основа корпоративної культури Trustee якраз полягає в сприйнятті — ми справжня сім’я. А хіба сім’я може відвернутися від тебе в найгірші часи? У цілому про командну культуру можна багато сказати, це тема прямо для окремого інтерв’ю, але ключове — ми щиро любимо та маємо віру в те, що створюємо. А я, своєю чергою, завжди готовий вислухати та увійти в становище кожного члена команди незалежно від обставин.

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Які, на ваш погляд, мають бути риси у справжнього лідера? Можливо у вас є особиста філософія, тож поділіться, будь ласка

Я, звісно, не коуч, але суб’єктивно можу виділити декілька ключових рис:

емпатія — уміти слухати та розуміти потреби колег важить чи не найбільше, якщо здорова атмосфера в колективі важлива для вас;

цілеспрямованість — встановлення пріоритетів, організація роботи, зосередження на головному;

візіонерство — уміння бачити повну картину та будувати довгострокову стратегію. Це буквально те, завдяки чому людина й стає лідером;

чесність і справедливість — ставлю їх в один ряд, бо вони не можуть існувати одне без одного в моєму розумінні;

інноваційність — не знаю жодного гарного керівника, що не був би відкритим до нових ідей та зваженого ризику;

стресостійкість — невдачі й труднощі трапляються у кожного, та необхідно вміти робити тверезі висновки й рухатись далі.

Поділіться особистим секретом проти вигоряння, бо багато керівників, особливо молодих стикаються з цією проблемою?

Коли ти обожнюєш те, що робиш, навіть вигорання розвело б руками. Буває, звісно, що надзвичайно втомлююсь, як і кожна жива людина — тоді обираю провести декілька днів лише в колі сім’ї. Це найкраща терапія з усіх можливих.

Іноді влаштовую собі невелику відпустку, але надовго мене не вистачає — хочеться повернутися в робочий режим і разом з командою продовжувати розкривати потенціал фінансів майбутнього для наших користувачів.

Як ви стежите за останніми трендами та тенденціями у сфері фінтеху?

Попри невелику кількість вільного часу, намагаюся постійно залишатися «в темі» останніх трендів та тенденцій у сфері фінтеху. Також маю чудову команду, яка завжди тримає руку на пульсі та слідкує за всіма новинками й цікавими рішеннями. Ми залюбки обговорюємо їх разом та ділимося власними думками щодо доцільності використання та впровадження в Trustee Plus тією чи іншою мірою. Чимало дізнаюся й від знайомих, однодумців та перевірених роками джерел. Одним словом, я залишаюся в курсі настільки, наскільки це можливо з урахуванням всіх обставин.

Які зараз цілі у вас, як у СЕО? Який вектор розвитку Trustee Plus та чого чекати користувачам?

Розкривати мільйонам людей, що криптовалюта — фінанси майбутнього, та дати їм відчути можливості віртуальних активів на максимум за допомогою Trustee Plus. Ми готуємо багато цікавого: індивідуальні рахунки для користувачів, розширення переліку доступних монет та довгоочікувані фізичні картки, на отримання яких надійшло понад 5000 заявок всього за декілька годин. Всіх секретів розкривати не буду, але майте на увазі — Trustee Plus ще точно має чим здивувати.

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