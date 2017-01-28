PIN-код: правила использования

PIN-код — это персональный идентификационный номер (ПИН)

В каких ситуациях нужно вводить свой PIN-код?

В банкомате для снятия наличных или совершения других операций

В супермаркете при оплате товаров на кассе через POS-терминал

В каких ситуациях нельзя сообщать код?

В телефонном разговоре по требованию «сотрудника банка» (скорее всего это мошенники)

Для подтверждения онлайн-платежей (в интернете для идентификации используется трехзначный код, нанесенный на обратной стороне карты)

Третьим лицам, в том числе, родственникам. Знать PIN-код должен только держатель платежной карты.

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