E-commerce в Азии: обзор рынка электронной коммерции Казахстана

Эксперты рассказали о том, как развивается e-commerсе в этой стране

Рынок электронной коммерции Казахстана в последние годы показывает стремительные темпы роста. Эксперты оптимистично оценивают перспективы развития отрасли и в 2017 году. Пресс-центр российской системы электронных платежей PayOnline подготовил инфографику, посвященную сфере электронной коммерции Казахстана. Специалисты компании считают этот рынок одним из наиболее быстро растущих и интересных с точки зрения бизнеса рынков не только в СНГ, но и в мире.

Как отмечает Мария Горячева, директор по продуктам PayOnline, жители Казахстана онлайн обычно покупают электронные подписки/услуги и товары со сравнительно невысокой стоимостью. Мы можем также видеть, что трансграничные покупки занимают более трети общего объема купленных товаров – несмотря на долгую доставку.

Что касается основных проблем пользователей при покупке товаров и услуг онлайн, то здесь на первое место выходят технические неполадки. По словам экспертов PayOnline, к проблемам можно отнести тот факт, что не все сайты адаптированы для мобильных устройств или имеют мобильное приложение с возможностью оплатить товар.

«Среди наиболее популярных платежных методов показатели пока не особо «радостные», но отражающие огромный потенциал и большой кусок рынка, не закрытый платежными онлайн методами», — отмечает г-жа Горячева. Практически половина казахстанцев все еще оплачивают онлайн покупки наличными при доставке, но с развитием технологии и увеличением лояльности покупателей, уверена представительница PayOnline, эта цифра будет уменьшаться в пользу банковских карт и электронных кошельков.

Следуя общемировому тренду, онлайн-покупатели из Казахстана мобилизуются, причем делают это очень быстро. Эксперты предполагают, что уже в ближайший год смартфоны и планшеты обгонят десктопные компьютеры и станут главными устройствами казахстанских покупателей, которые те используют для шоппинга.

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