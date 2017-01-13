Еще один цифровой банк получил банковскую лицензию

В Великобритании растет количество цифровых банков

Количество цифровых банков в Великобритании пополнилось еще одним игроком — ClearBank получил банковскую лицензию в конце 2016 года.

ClearBank, который также известен, как CB Infrastructure Limited – это новый проект Ника Огдена, бывшего CEO WorldPay, который был продан банку RBS в 2002 году.

Огден также является создателем и директором еще одной компании, предоставляющей финансовые услуги — CashFlows.

ClearBank был создан в 2015 году и зарегистрирован в Норфолке. Его техническим директором является Эндрю Смит.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цифровой банк будет доставлять платежные карты дронами.

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По материалам bankingtech.com