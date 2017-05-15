Каким будет iPhone 8 и сколько он будет стоить — Goldman Sachs

iPhone 8 станет самым дорогим смартфоном компании Apple

Apple запустит новые модели смартфонов в сентябре. Новый iPhone 8 будет стоить 1 тыс долларов. Об этом сообщают в крупнейшей инвестиционной компании США Goldman Sachs.

Данная цена на 130 долларов выше самого дорого iPhone на сегодняшний день.

По прогнозам Goldman Sachs, новые смартфоны от Apple будут представлены по следующим ценам:

— iPhone 8 — 999 долларов

— iPhone 7S Plus — 769 долларов

— iPhone 7S — 649 долларов

Разные источники в СМИ и в самой компании Apple называют разные даты запуска новых моделей iPhone. Однако Янковски утверждает, что iPhone 8 точно будет презентован в текущем году.

Такую высокую цену на iPhone 8 эксперты объясняют технологической оснащенностью смартфона:

— 5.8-дюймовый OLED-дисплей (прибавляет к цене 35 долларов).

— Сплошной дисплей, без обрамления.

— 3D-сенсор (плюс 20 долларов).

— Более оперативная NAND/DRAM-память (плюс 16-29 долларов).

— Объем памяти 128 ГБ и выше.

— Процессор A11.

— Отсутствие кнопки Home.

— Биометрическая аутентификация.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple запустит P2P-платежи и дебетовые карты. Apple уже проводит переговоры с партнерами в индустрии платежей с целью запуска собственного сервиса, который мог бы конкурировать с Venmo. Apple также ведет переговоры с компанией Visa для запуска собственных предоплатных карт, которые можно было бы привязать к P2P-сервису.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Успехи Apple Pay: сервис показывает «феноменальные результаты»

По материалам businessinsider.com