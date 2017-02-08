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PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Криптовалютная биржа Bitsane теперь поддерживает транзакции в AdvCash, DASH и Iconomi

08.02.2017 13:16 PR

В сегодняшнем анонсе компания Bitsane объявила о том, что теперь клиенты могут обменивать DASH и Iconomi на доллары и евро, а также вносить депозиты и выводить средства при помощи AdvCash

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Bitsane рада объявить о поддержке AdvCash, а также транзакций с DASH и Iconomi.

Криптовалютная биржа сегодня расширила список своих финансовых инструментов, предоставив своим клиентам возможность торговать Dash и ICONOMI.

Dash является Peer-to-peer криптовалютой с открытым исходным кодом, который предполагает мгновенные транзакции (InsatantSend), частные неотслеживаемые операции (PrivateSend) и взаимозаменяемость токенов. Валюта был переименована 25 марта 2015 года (прежнее название — Darkcoin).

Iconomi представляет собой совершенно новый тренд в индустрии криптовалют. Это платформа, на которой инвесторы, вне зависимости от размера их капитала, получают возможность вложить средства на ранних стадиях развития проекта, что позволяет получить достаточную прибыль.

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Также команда разработчиков Bitsane рада сообщить об интеграции AdvCash — популярного электронного кошелька от компании Advanced Cash Limited. С сегодняшнего дня вы можете вносить депозиты и выводить средства с вашего счета Bitsane при помощи электронных кошельков AdvCash.

В ближайшем будущем Bitsane намерена продолжить курс на добавление новых и актуальных торговых инструментов для максимального удовлетворения потребностей своих клиентов.

Узнать больше о Bitsane — https://www.Bitsane.com

Контакты

Имя: Aidas Rupsys
Email: info@Bitsane.com
Телефон: 485 3159 0933
Адрес: Dublin, Ireland

Bitsane LP является источником этого контента. Виртуальная валюта не является законным платежным средством, не поддерживается правительством, а также счета и балансы не подлежат защите потребителей. Данный пресс-релиз предназначен исключительно для информационных целей. Информация не является инвестиционным предложением.

Рубрики: МирНовостиПресс-релизЭлектронные деньги

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