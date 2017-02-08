Криптовалютная биржа Bitsane теперь поддерживает транзакции в AdvCash, DASH и Iconomi

В сегодняшнем анонсе компания Bitsane объявила о том, что теперь клиенты могут обменивать DASH и Iconomi на доллары и евро, а также вносить депозиты и выводить средства при помощи AdvCash

Bitsane рада объявить о поддержке AdvCash, а также транзакций с DASH и Iconomi.

Криптовалютная биржа сегодня расширила список своих финансовых инструментов, предоставив своим клиентам возможность торговать Dash и ICONOMI.

Dash является Peer-to-peer криптовалютой с открытым исходным кодом, который предполагает мгновенные транзакции (InsatantSend), частные неотслеживаемые операции (PrivateSend) и взаимозаменяемость токенов. Валюта был переименована 25 марта 2015 года (прежнее название — Darkcoin).

Iconomi представляет собой совершенно новый тренд в индустрии криптовалют. Это платформа, на которой инвесторы, вне зависимости от размера их капитала, получают возможность вложить средства на ранних стадиях развития проекта, что позволяет получить достаточную прибыль.

Также команда разработчиков Bitsane рада сообщить об интеграции AdvCash — популярного электронного кошелька от компании Advanced Cash Limited. С сегодняшнего дня вы можете вносить депозиты и выводить средства с вашего счета Bitsane при помощи электронных кошельков AdvCash.

В ближайшем будущем Bitsane намерена продолжить курс на добавление новых и актуальных торговых инструментов для максимального удовлетворения потребностей своих клиентов.

Узнать больше о Bitsane — https://www.Bitsane.com

Контакты

Имя: Aidas Rupsys

Email: info@Bitsane.com

Телефон: 485 3159 0933

Адрес: Dublin, Ireland

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