Вчера, 13 июня, в Киеве прошла первая иншуртех-конференция в Украине Insurance NEXT’ UA 2017, посвященная развитию страховой сферы в условиях становления цифровой экономики

Цифровая революция, и в том числе технологии Google, провоцируют исчезновение бизнес-модели, которая подразумевает продажу страховки, «сидя в 20-летнем автомобиле где-то на обочине у дороги». Об этом заявил Андрей Радевич, старший аналитик Google Украина в ходе своего доклада «Страхование, как e-Commerce категория в Украине».

Основная причина таких процессов — это растущая популярность смартфонов, утверждает Радевич.

В условиях цифровой революции должно быть гораздо проще купить страховку — какой угодно страховой продукт — с телефона, чем остановиться у обочины, подойти к непонятному, грязному автомобилю и непонятному агенту и что-то попытаться приобрести, утверждает докладчик.

Переход страхователей в онлайн является логичным процессом, поскольку в Украине пользуются интернетом уже 60% населения. Больше половины пользуются интернетом чаще, чем каждый день. Каждый третий украинец использует смартфон.

Активных пользователей интернета в Украине больше 20 млн. Все это — экономически активное население Украины, т. е. целевая аудитория для страховых компаний.

Уже сейчас 44% поисковых запросов Google получает с мобильных телефонов. 23% — это доля просмотров YouTube в Украине с мобильных телефонов.

При этом, 53% поисковых запросов в страховании приходятся на автострахование. Второе по популярности — медицинское страхование (26%). Далее идут две небольшие ниши — страхование путешествий (11%) и страхование жизни (10%).

В Украине 35% поисковых запросов, связанных с автострахованием, в первом квартале совершались с мобильных телефонов. Больше половины поисковых запросов по страхованию путешествий совершаются со смартфонов. Однако все еще большая доля на рынке принадлежит ПК.

Для страхового бизнеса Google – это канал коммуникации с потребителем, который помогает компаниям контактировать с аудиторией, которая находится в поиске страховых продуктов. Радевич отмит, что именно этот канал является очень перспективным и недостаточно освоенным бизнесом, поскольку «сейчас в Украине интерес пользователей к этому каналу коммуникаций опережает внимание к нему бизнеса».

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