close btn
PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Откуда берутся деньги: как устроен банкомат изнутри

10.02.2017 11:50

Что видят инкассаторы, загружая наличку в банкомат?

atm-job

Большинство из нас знает, как выглядит АТМ. Но не всем известно, как устроен банкомат изнутри – где хранятся купюры, как их считают и как они попадают наружу.

Как устроен банкомат изнутри: схемы и фото

Банкомат можно условно разделить на три части – пользовательский интерфейс, компьютер и сейф. Пользовательский интерфейс не вызывает вопросов — его элементы всем знакомы. Это слот для карт и считывающее устройство за ним, клавиатура для набора PIN-кода, экран, отверстие для чека, за которым скрывается принтер, и скрытая видеокамера.

Остальные два элемента банкомата — сейф  и компьютер — скрыты от глаз обычного пользователя.

 

Компьютер

Находится в верхней задней части банкомата. Он работает под управлением специальной операционной системы и позволяет инженерам корректировать работу АТМ.

atm-computer

Как устроен банкомат изнутри на примере устройства Wincor Nixdorf

Сейф

Как устроен банкомат изнутри

Сейф банкомата NCR 5886 Фото: andrzejejskij.wordpress.com

Находится в нижней части банкомата. Бронированная сталь и замок защищают его от взлома. А специальные датчики реагируют на малейшее постороннее вмешательство в работу устройства.

atm-inside

 

Кассеты для банкнот

Как устроен банкомат изнутри

Касаты для банкнот Фото: http://kredit-otziv.ru

Внутри сейфа обычно находятся четыре кассеты для банкнот. В каждую из них можно класть купюры только одного номинала. То есть всего в банкомат помещается 4 номинала банкнот. Например, 10, 50, 100 и 200 гривен. Каждая кассета отдельно настраивается под определенный размер купюр. Поэтому случай, когда вместо 10 гривен банкомат выдаст вам 200, маловероятен. Купюры попадают в кассеты еще в банке после тщательной проверки. Затем кассеты опечатывают и передают инкассаторам для загрузки в банкомат. Банкомат способен определить, сколько денег находится в каждом отсеке в любой момент времени. Поэтому если клиент запросит сумму, превышающую остаток в сейфе, в проведении транзакции будет отказано.

 

Диспенсер

Чтобы отсчитать клиенту нужную сумму банкнот, рядом с кассетами установлен диспенсер. С помощью специальных присосок он захватывает нужное количество купюр одного или разных номиналов и отправляет их на проверку специальными датчиками. Они еще раз проверяют подлинность банкнот, а также следят, чтобы несколько купюр не склеились вместе. Именно это устройство издает характерный звук шуршания банкнот, который знаком каждому пользователю банкомата.

atm-dispenser

Кассета для бракованных банкнот

Если диспенсер обнаружил бракованную банкноту, он не выдаст ее пользователю. Также он не отправит в окошко для выдачи купюр слипшиеся банкноты. Для таких случаев в сейфовом отделе установлена пятая кассета. Все банкноты, которые вызывают сомнение, диспенсер направляет в этот блок. Все они будут проходить дополнительную проверку в банке. Также в эту кассету сбрасывают банкноты, которые клиент забыл забрать из банкомата.

atm-fake

Возможно в будущем банкомат изнутри будет выглядеть совсем по-дргому. Ведь уже сегодня ведущие производители ATM — Diebold и NCR разрабатывают банкоматы без слота для карт и экрана.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ — Как устроен банкомат изнутри

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТКак грабят банкоматы: уловки, вирусы и физическая сила 

Рубрики: ЛайфхакиОбзорыСтатьиТехнологии

Материалы по теме