Откуда берутся деньги: как устроен банкомат изнутри

Что видят инкассаторы, загружая наличку в банкомат?

Большинство из нас знает, как выглядит АТМ. Но не всем известно, как устроен банкомат изнутри – где хранятся купюры, как их считают и как они попадают наружу.

Как устроен банкомат изнутри: схемы и фото

Банкомат можно условно разделить на три части – пользовательский интерфейс, компьютер и сейф. Пользовательский интерфейс не вызывает вопросов — его элементы всем знакомы. Это слот для карт и считывающее устройство за ним, клавиатура для набора PIN-кода, экран, отверстие для чека, за которым скрывается принтер, и скрытая видеокамера.

Остальные два элемента банкомата — сейф и компьютер — скрыты от глаз обычного пользователя.

Компьютер

Находится в верхней задней части банкомата. Он работает под управлением специальной операционной системы и позволяет инженерам корректировать работу АТМ.

Сейф

Находится в нижней части банкомата. Бронированная сталь и замок защищают его от взлома. А специальные датчики реагируют на малейшее постороннее вмешательство в работу устройства.

Кассеты для банкнот

Внутри сейфа обычно находятся четыре кассеты для банкнот. В каждую из них можно класть купюры только одного номинала. То есть всего в банкомат помещается 4 номинала банкнот. Например, 10, 50, 100 и 200 гривен. Каждая кассета отдельно настраивается под определенный размер купюр. Поэтому случай, когда вместо 10 гривен банкомат выдаст вам 200, маловероятен. Купюры попадают в кассеты еще в банке после тщательной проверки. Затем кассеты опечатывают и передают инкассаторам для загрузки в банкомат. Банкомат способен определить, сколько денег находится в каждом отсеке в любой момент времени. Поэтому если клиент запросит сумму, превышающую остаток в сейфе, в проведении транзакции будет отказано.

Диспенсер

Чтобы отсчитать клиенту нужную сумму банкнот, рядом с кассетами установлен диспенсер. С помощью специальных присосок он захватывает нужное количество купюр одного или разных номиналов и отправляет их на проверку специальными датчиками. Они еще раз проверяют подлинность банкнот, а также следят, чтобы несколько купюр не склеились вместе. Именно это устройство издает характерный звук шуршания банкнот, который знаком каждому пользователю банкомата.

Кассета для бракованных банкнот

Если диспенсер обнаружил бракованную банкноту, он не выдаст ее пользователю. Также он не отправит в окошко для выдачи купюр слипшиеся банкноты. Для таких случаев в сейфовом отделе установлена пятая кассета. Все банкноты, которые вызывают сомнение, диспенсер направляет в этот блок. Все они будут проходить дополнительную проверку в банке. Также в эту кассету сбрасывают банкноты, которые клиент забыл забрать из банкомата.

Возможно в будущем банкомат изнутри будет выглядеть совсем по-дргому. Ведь уже сегодня ведущие производители ATM — Diebold и NCR разрабатывают банкоматы без слота для карт и экрана.

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