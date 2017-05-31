В Киеве прошел iForum 2017 — видеорепортаж

25 мая в Киеве состоялся 9-й ежегодный форум интернет-деятелей iForum 2017

Крупнейшая украинская конференция, посвященная бизнесу в интернете, современным технологиям и новейшим тендециям на рынке — iForum — прошла в девятый раз в Киеве, в Международном Выставочном Центре. Мероприятие собрало почти 9200 человек. В рамках 5 потоков эксперты провели больше 120 докладов, а на выставке размещались более 70 стендов. Подробнее об iForum 2017 — в видеорепортаже PaySpace Magazine.

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