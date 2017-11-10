Шопинг в Китае: как получить свои посылки в Украине

До старта главной распродажи года остались считанные часы

11 ноября отмечается интересный праздник — Всемирный день шопинга. В этот день популярные китайские онлайн-площадки — AliExpress, Taobao, T-mall и множество других — предлагают покупателям огромные скидки.

Однако украинцы, делая заказы в китайских интернет-магазинах, сталкиваются с проблемой — непонятно, какой почтовый оператор и на каких условиях займется доставкой посылки уже по территории Украины.

Редакция PaySpace Magazine в канун распродажи подготовила для вас инструкции от почтовых операторов относительно того, как получить посылку из Китая наиболее желаемым и удобным способом.

Какой способ доставки выбрать на AliExpress?

Чтоб отправление было доставлено Укрпоштой, нужно выбрать одного из партнеров компании — ePacket, AliExpress Saver Shipping, China Post Registered Air Mail. Посылки доставляются на отделение Укрпошты, которое соответствует указанному при регистрации индексу и адресу.

Путь отправления можно отследить на сайте Укрпошты или в личном кабинете AliExpress, а также через чат-боты ukrposhta в Viber, Facebook, Telegram. В чат-ботах также можно узнать ближайшее отделение, а также адрес и индекс, соответствующие ему.

Когда отправление будет доставлено на отделение Укрпошты, клиент получит оповещение в личном кабинете My Aliexpress, смс-сообщение или уведомление в Viber.

Чтобы заказ доставила «Нова пошта», клиенту нужно выбрать SF Express и SF eParcel среди предложенных магазинами опций. В таком случае клиент получает возможность отслеживания всех категорий отправлений на всех этапах доставки через личный кабинет на сайте AliExpress, на главной странице сайта novaposhta.ua и sf-express.com (окно «Отслеживание почтовых отправлений»). К тому же, «Нова пошта» предлагает онлайн-сервис «Управление доставкой», чтобы выбрать способ бесплатной доставки посылки из Китая — в отделение или по адресу.

Для желающих получить доставку с помощью «Meest Express» следует просто выбрать опцию AliExpress standard shipping.

Сколько времени займет доставка?

Существует несколько видов доставки товаров из Китая с разными сроками получения отправлений. Например, доставка через ePacket сроком в 15-21 день. В случае выбора China Post Registered Air Mail срок доставки — 24-35 дней, через AliЕxpress Saver Shipping — 15-45 дней, China Post Registered Air Parsel — 24-35 дней. Во время распродажи по China Post сроки доставки могут достигать 35 дней.

Как и у остальных операторов рынка доставки, у «Нова пошта» несколько раз в год бывает высокий сезон, следствие которого – резкий скачок количества доставок. Сейчас средний срок доставки посылки из Китая в Украину составляет 2 недели, но высокий сезон может вносить свои коррективы в работу всех операторов рынка.

По стандартным условиям доставка занимает 10-14 дней, а в период распродажи срок доставки увеличивается исключительно на время, необходимое магазинам для обработки и фулфилмента заказов. Как правило — дополнительно 7-10 дней. В части логистики — максимум +2 дня.

Их каких магазинов можно заказывать?

Укрпошта доставляет товары с Aliexpress, Ebay China, tinydeal.com, Jd.com, lightinthebox.com, Dhgate.com, banggood.com, gearbest.com, dx.com.

Топ-5 магазинов в Китае, откуда возможна доставка – AliExpress, GearBest, Everbying, Sammydress, Joom.com.

AliExpress.com и banggood.com. Также, через сервис MyMeest со всех основных торговых площадок Китая: Taobao, T-mall, 1688 и т.д.

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