Продается все: дюжина самых самых странных лотов на eBay

Торговля через Сеть началась с продажи наркотиков в 70-ых годах прошлого века. Все, чего вы не могли ожидать от интернет-магазинов – собрано в нашем обзоре

Ровно 17 лет назад, 26 октября 2000 года австралийская алмазная компания начала продажу бриллиантов через Интернет. Редакция собрала список самых необычных товаров, которые можно встретить на онлайн-прилавках. Самые странные лоты появляются на аукционе eBay. Часто они настолько провокационные, что подлежат удалению.

Частная собственность

На eBay можно продать что угодно – от самого маленького в мире дома на колесах до сервера веб-сайта, который занимался разоблачениями международного масштаба. Тем не менее, есть вещи, которым не место на eBay. Так, лот с бразильским авианосцем Minas Gerais так и не суждено было продать.

Города и страны

Несколько лет назад жители итальянской деревни решили продать ее. Поселение насчитывало 14 домов и еще полсотни различных построек. Жители аргументировали свое предложение необходимостью провести качественную реставрацию зданий.

Но если продажа деревни имела практический смысл, то выставление на торги России, Исландии и Новой Зеландии было скорее развлечением. Несмотря на то, что ставки на государства достигали десятков тысяч долларов, продать их все равно невозможно.

Люди

Люди пытаются продавать на eBay части своего тела, или жизнь целиком. И если найти покупателя на печень или пожилого родственника довольно сложно (администрация блокирует такие лоты), то продать лоб как рекламную площадку — вполне реально. Так поступила Кари Смит — теперь на ее лице красуется адрес веб-сайта казино.

Также на eBay иногда удается собрать деньги для участия в спортивных соревнованиях, или даже продать всю свою жизнь — дом, авто, знакомство с друзьями и возможность занять рабочее место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Что продают в нелегальных интернет-магазинах?