Bitcoin останется лучшим активом даже в случае обвала — эксперт

Ведущая криптовалюта остается волатильной, но ее цена держится выше отметки в $4000, укрепляя веру в то, что кризис позади

Согласно средневзвешенным показателям Coinmarketcap, волатильность за последние 24 часа составила 4,5%. При этом объемы торгов криптовалютой остаются на высоком уровне.

Биткоин, как и прежде, существенно превосходит по цене другие цифровые монеты. Более того, пока инвесторы вкладывают в биткоин, цена большинства альткоинов либо падет, либо малозаметно растет.

Устойчивость биткоина на уровне $4000 вызывает в сообществе предположения, что цена уже никогда не опустится ниже $3000. Да и в целом настроения в индустрии и за ее пределами остаются оптимистичными после чреды установленных виртуальной валютой рекордов.

Несколько факторов усиливают ожидания не только того, что биткоин достигнет $10 тыс, но и того, что он не опустится ниже уровня прошлого месяца. Среди этих факторов выделяют поддержку аналитиков, российские планы по добыче биткоинов, приток капитала в технологию блокчейн и другие.

Тем не менее, некоторые эксперты допускают возможность падения цены. Директор по информационным технологиям BlockTower Capital Ари Пол не исключает, что биткоин может обвалиться на 50%, но добавляет, что даже в этом случае он останется впереди всех существующих альтернативных активов.

If Bitcoin collapses 50% from current levels, it will still beat every asset class for 2017 returns.

— Ari Paul (@AriDavidPaul) 15 августа 2017 г.