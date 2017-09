Два билета на конференцию от PaySpace Magazine ждут вас!

Конференция “Fraud and Breaches. How to protect?” пройдет 19 сентября и для наших читателей мы проводим Розыгрыш 2 билетов!

Два счастливчика попадут на конференцию совершенно бесплатно, выполнив условия Розыгрыша. Розыгрыш состоится 14 сентября, заявки принимаются до 13 сентября.

Принять участие в розыгрыше и получить билет на мероприятие очень легко! Заполните форму по адресу https://goo.gl/EUoZ2a и ожидайте розыгрыша!

Конференция будет интересна для руководителей и специалистов департаментов информационной безопасности, ИТ-департаментов и департаментов рисков, карточных подразделений и отделов по работе с платежными системами, представителей компаний, работающих в сфере электронной коммерции, девелоперских компаний.

Мы определим победителя 14 сентября с помощью сервиса random.org. Заявки принимаются до 13 сентября.

Кто не хочет полагаться на судьбу, можно приобрести билет заранее. Для читателей PaySpace Magazine действует скидка 10%. Используйте промо-код: «PaySpace»

Участвуйте в розыгрышах билетов от PSM7.COM и повышайте свой экспертный уровень!

