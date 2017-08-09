Фонд гарантирования вкладов должен государству огромную сумму

Основной причиной огромной задолженности в Фонде считают слишком высокую процентную ставку

Общая сумма задолженности Фонда гарантирования вкладов перед государством составляет порядка 69 млрд грн, из которых 60 млрд фонд должен Министерству финансов и 9 млрд – Национальному банку.

Об этом сообщил Константин Ворушилин, директор-распорядитель фонда.

Чиновник привел в пример выплаты вкладчикам «Дельта Банка». В общей сумме в сумме было выплачено 16 млрд грн, из которых 2 млрд — за счет средств банка, а 14 млрд — за заемные средства. При этом вернуть этот займ за счет реализации активов банка невозможно, потому что их в банке нет.

Средние ежегодные поступления от реализации активов обанкротившихся банков составляют более 3 млрд грн. Около 2,4 млрд их них уходит на погашение процентов по долгу перед Минфином и НБУ. При этом тело кредита не погашается.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что система электронных денег MAXI сменила банк. Ее новым эмитентом станет ТАСКОМБАНК.

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По материалам ubr.ua