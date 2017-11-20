Названы самые дорогие бренды Украины

В тройку самых дорогих брендов вошли “Моршинская”, Sandora и Roshen

Издание «Новое время» совместно с компанией MMP Consulting провели исследование, по результатам которого был составлен рейтинг 100 самых дорогих брендов Украины. Их общая стоимость составляет $5,4 млрд.

Согласно исследованию, в тройку самых дорогих брендов вошли “Моршинская”, бренд которой оценен в $507 млн, Sandora — $312 млн, Roshen с оценкой $274 млн.

Бренд производителя алкоголя Nemiroff эксперты оценили в $255 млн, “Новой пошты” — в $218 млн, ПриватБанка — в $211 млн, “Хортицы” — в $203 млн.

В первую десятку рейтинга также вошли марки Rozetka ($179 млн), бренд крупнейшего украинского оператора мобильной связи “Киевстар” ($168 млн) и “Оболонь” ($162 млн).

Методология оценки основана на финансовых результатах компаний-владельцев марок, а также на факторах, которые могут влиять на стоимость бренда: географическое покрытие продаж, технологическая составляющая, выпускаемая продукция, а также инвестиционная привлекательность отрасли.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что назван банк-лидер по приросту депозитов в Украине. Его портфель срочных депозитов физических лиц увеличился за 9 месяцев текущего года на 9,6 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Успехи «Карбованца»: украинская криптовалюта подорожала почти в 70 раз

По материалам biz.nv.ua