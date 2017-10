В США можно будет заказать еду через Facebook

Американцы уже могут воспользоваться новой функцией для заказа еды

Facebook сегодня официально объявил о запуске новой функции, которая позволит пользователям заказать блюда из местных ресторанов, используя приложение соцсети.

Вместо того, чтобы конкурировать с другими службами доставки еды, Facebook сотрудничает с несколькими игроками этой отрасли, включая EatStreet, Delivery.com, DoorDash, ChowNow, Olo, Zuppler и Slice. Он также работает с сетями ресторанов напрямую, такими как Jack in the Box, Five Guys, Papa John’s, Wingstop, TGI Friday’s, Denny’s, El Pollo Loco, Chipotle, Jimmy John’s и Panera.

Опция «Заказать еду» находится в меню приложения Facebook. Там же можно просмотреть доступные рестораны и выбрать блюда.

Американцы смогут как заказать доставку, так и забрать заказ из заведения самостоятельно. При этом будет использоваться аккаунт пользователя на Delivery.com. Зарегистрироваться на ресурсе можно непосредственно через приложение Facebook.

Кроме того, заказчик сможет читать отзывы друзей о ресторанах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы все чаще заказывают еду онлайн. При этом половина заказов осуществляется через мобильные приложения ресторанов.

По материалам techcrunch.com