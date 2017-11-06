Заработала модернизированная Система электронных платежей Нацбанка

В Украине перезапустились банковские платежи

Национальный банк Украины (НБУ) 3 ноября 2017 внедрил новое модернизированное поколение государственной системы электронных межбанковских расчетов — Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП).

Внедрение нового третьего поколения СЭП (СЭП-3) прошло успешно и не повлияло на качество обслуживания банками своих клиентов, утверждают в НБУ. В течение банковского дня 3 ноября 2017 в СЭП-3 было обработано 1,22 млн платежей на общую сумму более 79,7 млрд грн.

Об этом сообщают в пресс-службе регулятора.

Сущность инновационной СЭП-3 заключается в ее существенном обновлении на базе ведущих современных информационных технологий. Архитектура СЭП построена на основе промышленной среды серверов приложений IBM WebSphere, промышленных стандартов JEE и транспортной системы Национального банка Украины на базе WebSphere MQ.

Среди других особенностей СЭП-3:

— повышенная производительность работы, которая достигается с помощью горизонтальной и вертикальной масштабируемости;

— современные промышленные решения для резервирования и восстановления работы;

— высокая отказоустойчивость и катастрофоустойчивость на базе использования виртуальной среды и облачных технологий Национального банка;

— высокий уровень безопасности;

— целостность данных и кода;

— поддержка транзакционности на уровне серверов приложений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине могут отказаться от налогообложения криптовалютных доходов. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об исключении из налогооблагаемой базы криптовалютных доходов, в том числе от покупки, продажи, переводов и майнинга.

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