Безналичные платежи в Копенгагене: как путешествовать без кэша

Дания — одна из стран, куда можно смело отправляться без наличных денег



Редакция PaySpace Magazine приехала в Копенгаген на крупнейшую конференцию, посвященную электронной коммерции — ShopTalk Europe 2017. В ожидании мероприятия мы проверили, как работают безналичные платежи в столице Дании.

Как оплачивать проезд кредиткой?

По прибытию в аэропорт, первое, что заинтересует туриста — это транспорт. Для передвижения по городу мы использовали метро. И за два дня насчитали сразу несколько способов оплатить проезд без наличных — с помощью карты, в SMS и со смартфона. Подробнее о них — далее.

На всех станциях метрополитена установлены автоматы для покупки билетов — можно купить разовый бумажный проездной или постоянно пополнять пластиковую карту.

Покупка билета в автомате занимает меньше минуты — нужно вставить кредитку в картридер, ввести PIN и дождаться печати проездного.

Многоразовую пластиковую карту Rejsekort можно приобрести тут же на станции за 80 крон. В отличие от системы, которая работает в Киевском метро (пополнение на количество поездок) в Копенгагене на такие проездные вносят определенную сумму. Потом, в зависимости от частоты, времени (в час пик — дороже) и дальности поездок (город разделен на зоны) с нее списывается нужная сумма.

Пообщавшись с пассажирами, мы узнали, что пользоваться такой картой дешевле, чем покупать разовые билеты (24 кроны). Также можно не стоять в очереди в автомат и настроить автопополнение электронного проездного с кредитки, когда сумма на транспортной карте опускается ниже определенного лимита.

Еще один способ оплатить проезд – с помощью SMS. Его рекламируют в вагонах метро.

Достаточно отправить сообщение по указанному номеру и стоимость билета спишется со счета мобильного оператора (только для владельцев местных SIM-карт). Такая услуга полезна пассажирам, которые не успели купить билет на станции.

Также можно установить на смартфон мобильное приложение Mobilbilletter Hovedstaden. К нему привязывают кредитную карту для оплаты разовых или сезонных проездных.

Стоимость проезда меняется в зависимости от дальности. Покупая одноразовый билет, пассажир сам выбирает в автомате, сколько зон он планирует проехать. Рассчитываясь электронным билетом, нужно прикладывать его к специальным валидаторам на входе и выходе из метро.

В Киеве тоже собирались внедрить такую систему. Однако пока она не работает.

Для тех, кто путешествует на собственном траспорте в городе установлены паркоматы.

Также парковку можно оплатить через мобильное приложение. Подобные решения есть и в Украине — например, киевляне могут найти и оплатить парковку со смартфона в один клик.

Для владельцев лодок также предусмотрена возможность безналичной оплаты швартовки. У берегов каналов установлены специальные паркоматы для судов. В их случае цена парковки будет меняться не только в зависимости от времени стоянки, но и от длины судна.

Если вы планируете передвигаться на такси — в Копенгагене не работает Uber. Из аналогов, которые позволяют расплатиться картой в приложении, есть Taxify.

Оплачиваем покупки картой

За два дня в Копенгагене нам только один раз отказали в оплате картой – владелец передвижной точки с хот-догами на набережной принимал только кэш.

В остальное время мы легко оплачивали покупки в супермаркетах, небольших сувенирных лавках и кафе безналично.

Также в Дании распространены платежи со смартфона — расплатиться мобильным кошельком MobilePay можно во многих заведениях, в том числе и McDonalds. Платежную информацию принимают по Bluetooth с помощью специальных ридеров — они обычно установлены рядом с POS-терминалами.

Помимо еды в ресторанах можно приобрети билеты на концерт — зайдя на кофе в Театральный дом, мы встретили автомат, который печатает билеты на мероприятия.

А в одном из баров на оживленной пешеходной улице Строгет установлен криптомат — в нем можно приобрести Bitcoin.

С какой картой ехать за границу?

Выбирая карту для поездки, мы выяснили, что вне зависимости от того, в какой валюте будет открыт счет — гривне, евро или долларах — конвертации средств (из гривны или евро в кроны) все равно не избежать. За эту операцию большинство украинских банков взимают 1% от суммы транзакции.

Расплатившись в магазине гривневыми картами разных банков, мы проследили, как меняется конечная стоимость одного и того же товара.

Карта Сумма в кронах (по чеку) Сумма в гривнах (смс-банкинг) ПриватБанк (Visa) 4,52 DKK* 19,19 Райффайзен Банк Аваль (Visa) 4,45 DKK 19,16 Альфа Банк (Mastercard) 4,45 DKK 18,92

*в ПриватБанке сообщили, что комиссия за конвертацию при расчетах картой не взимается. Однако в чеке из супермаркета видно, что покупка, оплаченная картой Привата, незначительно дороже уже в кронах, еще до конвертации. А в самом документе указано, что комиссия платежной карты составляет 0,07.

Использовать карту для снятия средств в банкомате менее выгодно. Например, по картам Райффайзен Банк Аваль предусмотрена комиссия 1,5% от суммы транзакции + 40 грн или 3 евро (если карта валютная).

Еще менее выгодно — менять средства в пунктах обмена валют. Там либо невыгодный курс обмена доллар-крона, либо высокая комиссия за конвертацию. Мы сравнили обменники в аэропорту и центре города.

Так, в аэропорту точка обмена валют называется Global Exchange. Foreign Exchange Services. Здесь доллары можно обменять на кроны по курсу 5.5 DKK за 1 USD, без комиссии.

Для сравнения, в центре города в точке обмена валют Money Exchange курс немного выгоднее — 6.6 DKK за 1 USD. Однако, во втором случае вам придется заплатить комиссию в размере 12.99%. Например, если турист обменяет $100 на датские кроны в аэропорту, у него будет около 550 DKK. В центре города же, с учетом комиссии, за $100 он получит 575 DKK.

Если вы не хотите менять деньги, либо класть их на карту, в стране можно расплачиваться евро. Но будьте готовы к тому, что сдачу вы будете получать в кронах.

Безналичных вам путешествий!

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