Український бізнес може отримати грант від держави до $15 тис. — умови

Підприємства в Україні можуть отримати до $15 тис. на масштабування та розвиток у рамках програми «СТВОРЮЙ!». Загальний бюджет — $1 млн
Про це йдеться у матеріалі на Урядовому порталі.
«Грантова програма «СТВОРЮЙ!» спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу в сфері виробництва і переробки: ремонту устаткування; поліграфічної діяльності; виробництва одягу, меблів, харчових продуктів, фармацевтичних препаратів, комп’ютерів, оптики тощо», — йдеться в повідомленні.
Загальний бюджет програми становить $1 млн, а індивідуальний грант — до $15 тис.
Хто може взяти участь:
- жінки-підприємиці ФОП/ТОВ/приватне підприємство з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні;
- бізнес має бути у галузі виробництва та переробки;
- грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях;
- підприємиці не повинні мати заборгованостей перед держбюджетом і не мати притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію;
- бізнес повинен бути офіційно зареєстрованим та працювати принаймні рік.
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Які документи необхідні:
- установчі документи ТОВ, ФОП або приватного підприємства;
- організатори грантової програми можуть запитувати додатково інші документи на різних етапах програми.
Подати заявку на участь можна до 31 липня 2024 року.
Етапи отримання:
- Подання заявки на участь у першому етапі.
- Розгляд заявки і запрошення до другого етапу.
- Подання плану розвитку та документів.
- Перевірка ділової репутації.
- Ухвалення рішення про надання гранту.
- Отримання гранту та розвиток виробництва.
Кошти можна спрямувати на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також на придбання програмного забезпечення та навчання (не більше 30% гранту).
Програма започаткована Міністерством економіки України за фінансової підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та за реалізації KSE Foundation. Впроваджується у партнерстві з Ощадбанком.
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