Український бізнес може отримати грант від держави до $15 тис. — умови

Підприємства в Україні можуть отримати до $15 тис. на масштабування та розвиток у рамках програми «СТВОРЮЙ!». Загальний бюджет — $1 млн

Про це йдеться у матеріалі на Урядовому порталі.

«Грантова програма «СТВОРЮЙ!» спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу в сфері виробництва і переробки: ремонту устаткування; поліграфічної діяльності; виробництва одягу, меблів, харчових продуктів, фармацевтичних препаратів, комп’ютерів, оптики тощо», — йдеться в повідомленні.

Загальний бюджет програми становить $1 млн, а індивідуальний грант — до $15 тис.

Хто може взяти участь:

жінки-підприємиці ФОП/ТОВ/приватне підприємство з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні;

бізнес має бути у галузі виробництва та переробки;

грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях;

підприємиці не повинні мати заборгованостей перед держбюджетом і не мати притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію;

бізнес повинен бути офіційно зареєстрованим та працювати принаймні рік.

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Які документи необхідні:

установчі документи ТОВ, ФОП або приватного підприємства;

організатори грантової програми можуть запитувати додатково інші документи на різних етапах програми.

Подати заявку на участь можна до 31 липня 2024 року.

Етапи отримання:

Подання заявки на участь у першому етапі. Розгляд заявки і запрошення до другого етапу. Подання плану розвитку та документів. Перевірка ділової репутації. Ухвалення рішення про надання гранту. Отримання гранту та розвиток виробництва.

Кошти можна спрямувати на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також на придбання програмного забезпечення та навчання (не більше 30% гранту).

Програма започаткована Міністерством економіки України за фінансової підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та за реалізації KSE Foundation. Впроваджується у партнерстві з Ощадбанком.

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