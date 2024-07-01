close-btn
PaySpaceMagazine

Український бізнес може отримати грант від держави до $15 тис. — умови

01.07.2024 21:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Підприємства в Україні можуть отримати до $15 тис. на масштабування та розвиток у рамках програми «СТВОРЮЙ!». Загальний бюджет — $1 млн

Український бізнес може отримати грант від держави до $15 тис. — умови

Український бізнес може отримати грант від держави до $15 тис. — умови Фото: kmu.gov.ua

Про це йдеться у матеріалі на Урядовому порталі.

«Грантова програма «СТВОРЮЙ!» спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу в сфері виробництва і переробки: ремонту устаткування; поліграфічної діяльності; виробництва одягу, меблів, харчових продуктів, фармацевтичних препаратів, комп’ютерів, оптики тощо», — йдеться в повідомленні.

Загальний бюджет програми становить $1 млн, а індивідуальний грант — до $15 тис.

Хто може взяти участь:

  • жінки-підприємиці ФОП/ТОВ/приватне підприємство з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні;
  • бізнес має бути у галузі виробництва та переробки;
  • грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях;
  • підприємиці не повинні мати заборгованостей перед держбюджетом і не мати притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію;
  • бізнес повинен бути офіційно зареєстрованим та працювати принаймні рік.

Цікаве по темі: В Україні запустили програму для бізнесу з грантовим фондом €480 000

Які документи необхідні:

  • установчі документи ТОВ, ФОП або приватного підприємства;
  • організатори грантової програми можуть запитувати додатково інші документи на різних етапах програми.

Подати заявку на участь можна до 31 липня 2024 року.

Етапи отримання:

  1. Подання заявки на участь у першому етапі.
  2. Розгляд заявки і запрошення до другого етапу.
  3. Подання плану розвитку та документів.
  4. Перевірка ділової репутації.
  5. Ухвалення рішення про надання гранту.
  6. Отримання гранту та розвиток виробництва.

Кошти можна спрямувати на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також на придбання програмного забезпечення та навчання (не більше 30% гранту).

Програма започаткована Міністерством економіки України за фінансової підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та за реалізації KSE Foundation. Впроваджується у партнерстві з Ощадбанком.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Інвестиційні програми та гранти для українського бізнесу: яку суму можна залучити

USAID оголосив про гранти для українського бізнесу на $25 млн: хто може отримати

Український бізнес може отримати гранти до $5 тисяч: умови

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Податки для ФОПів: скільки повинен платити бізнес у липні 01.07.2024

Податки для ФОПів: скільки повинен платити бізнес у липні
Опендатабот запустив корисну платформу для бізнесу: як працює 01.07.2024

Опендатабот запустив корисну платформу для бізнесу: як працює
Застосунок Укрзалізниці потрапив до топ-10 в App Store 29.06.2024

Застосунок Укрзалізниці потрапив до топ-10 в App Store
Компанія з Кремнієвої долини приєдналася до Дія.City 28.06.2024

Компанія з Кремнієвої долини приєдналася до Дія.City
Скільки інвестують міжнародні компанії у будівельний сектор України — KSE 28.06.2024

Скільки інвестують міжнародні компанії у будівельний сектор України — KSE
Укрзалізниця створила окрему компанію: чим займатиметься 28.06.2024

Укрзалізниця створила окрему компанію: чим займатиметься
Вибір редакції
Всі
Бізнес-ангели та венчурні капіталісти: у чому різниця
ТОП статей 01.07.2024

Бізнес-ангели та венчурні капіталісти: у чому різниця

 Як працює токенізація платежів — інфографіка
ТОП статей 28.06.2024

Як працює токенізація платежів — інфографіка
Останні новини
01.07.2024  21:00

Український бізнес може отримати грант від держави до $15 тис. — умови

 01.07.2024  20:30

Укрпошта змінила тарифи на послуги

 01.07.2024  20:00

17 стартапів представили Україну на конференції Nexus 2050

 01.07.2024  19:30

Україна скоротить витрати на оборону в найближчі роки: названо суми

 01.07.2024  19:00

Акордбанк приєднався до Американсько-Української Ділової Ради

 01.07.2024  18:30

Telegram випустив велике оновлення: які функції з'явились

 01.07.2024  18:00

Мінфін опублікував статистику фінансування держбюджету за 2024 рік

 Всі новини