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Яких збитків зазнали українські компанії у 2023 році — Гетманцев

25.06.2024 20:15
Микола Деркач
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За даними Держстату, сукупний фінансовий результат українських компаній за минулий рік становив +863,8 млрд грн. У цілому, це найкращий показник за останні 10 років

Яких збитків зазнали українські компанії у 2023 році — Гетманцев

Яких збитків зазнали українські компанії у 2023 році — Гетманцев Фото: freepik.com

Про це в Telegram повідомив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики.

За його словами, прибутковими були 71% суб’єктів господарювання (їх загальний результат +1339,9 млрд грн), збитковими відповідно — 29% (-476,2 млрд грн).

«Позитивний фінансовий результат зафіксовано у 14 з 15 секторах економіки (окрім освіти, де він від’ємний, -123,4 млн грн). Натомість це досягнення не треба переоцінювати і вважати, що наші підприємства працюють у гарних умовах та з їх фінансами — усе гаразд», — пояснив нардеп.

По-перше, понад 40% загального здобутку забезпечили фінансова і страхова діяльність, переважно банківський сектор (346,5 млрд грн.).

У цілому фінансовий результат усього реального сектора становив 410,5 млрд грн:

  • торгівля +177,2 млрд грн;
  • промисловість +118,2 млрд грн;
  • сільське господарство + 63,8 млрд грн;
  • транспорт, поштова і складська діяльність +48,9 млрд грн;
  • будівництво +2,4 млрд грн.

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«По-друге, у згаданих секторах реального сектору загальний від’ємний фінансовий результат тих, хто зазнав збитків — 386,2 млрд грн, і це 81,1% від сукупного показника збиткових підприємств (у фінансового сектору — там також є збиткові з результатом -13,5 млрд грн, і відсоток збитковості — 33,4%, але вклад у загальний результат усього 2,8%)», — каже Данило Гетманцев.

По-третє, рівень збитковості у багатьох секторах залишається високим, наприклад:

  • у сфері культури, спорту та розваг — 41,4% від усіх підприємств;
  • операціях з нерухомістю — 39,6%;
  • освіті — 36,8%;
  • готельно-ресторанному господарстві — 36,2%;
  • професійній та науково-технічній діяльності — 32,5%;
  • ІТ — 31,3%;
  • будівництві — 31,0%.

Тобто, за словами нардепа, 10-тирічний рекорд «витягнули» переважно фінустанови, які «конвертували у результат» ті не зовсім звичні умови діяльності, у яких працювали.

Раніше ми писали, які області сплатили найбільше податків з початку року. Попри війну, податкові надходження в Україні зростають. Їх реальний обсяг за перші чотири місяці 2024 року на 27% більший, ніж за той самий період 2021 року.

Також нагадаємо, що в Україні очікується радикальне підвищення податків.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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