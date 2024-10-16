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Комісії за транзакції в мережі Біткоїна досягли багатомісячних рекордів: причини

16.10.2024 16:20
Олеся Крамаренко
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Зростання комісійних вказує на збільшення попиту на простір в блоках, що приносить користь майнерам біткоїнів, які за минулий тиждень заробили $5 млн на транзакціях

Комісії за транзакції в мережі Біткоїна досягли багатомісячних рекордів: причини

Фото: freepik.com

Біткоїн став свідком рекордних комісій завдяки шаленій активності на новому протоколі Runes, який був запущений під час четвертого халвінгу. Після декількох місяців бездіяльності, активність Рун помітно зросла.

Повернення Bitcoin Runes

Останні дані, зібрані IntoTheBlock, показують, що кількість переказів Bitcoin Runes потроїлася з моменту досягнення мінімуму в серпні. Це відновлення інтересу безпосередньо вплинуло на комісію за транзакції в Bitcoin, яка на цьому тижні зросла більш ніж на 32%, досягнувши найвищого рівня з серпня.

Зростання комісій вказує на збільшення попиту на блокчейн-простір, що приносить вигоду майнерам Біткоїна, які за минулий тиждень заробили $5 млн комісійних за транзакції.

Протокол децентралізованих ринків капіталу Alkimiya також оцінив вплив нещодавньої активності Runes на мережу Біткоїн і зазначив, що перекази Runes різко зросли за останній тиждень, зайнявши понад 50% блокового простору.

Цей сплеск активності призвів до помітного збільшення комісій, причому середня комісія за переказ BTC підскочила з 7,944 sat/vB до 13,111 sat/vB — приблизно на 65% всього за один день. Alkimiya відзначила чотири окремі стрибки ставок комісії, причому найвища середня ставка комісії досягла 50 sat/vB, і всі вони пов’язані з чотирма окремими мінтами Runes.

Протокол Runes

Протокол Runes дебютував на блоці 840 000 одночасно з халвінгом Біткоїна у квітні цього року з метою стимулювання активності в мережі. Створений Кейсі Родармором, ідейним натхненником Ordinals, протокол Runes дозволяє користувачам карбувати власні токени в мережі Біткоїна. Цей протокол був розроблений для покращення стандарту BRC-20, який відомий своїми дорогими процесами створення та управління токенами.

У день халвінгу, Runes згенерував понад $62 млн доходу і сприяв загальному щоденному зростанню комісії за транзакції на $81 млн, а середня комісія за транзакцію сягнула історичного максимуму в $128. Протягом першого тижня після запуску протоколу транзакції на основі Runes домінували в мережі Біткоїн. Однак протягом наступних тижнів активність на протоколі Runes значно знизилася, хоча його використання продовжувалося.

У вересні кількість записів у Bitcoin Runes перевищила 50 мільйонів — показник, досягнутий менш ніж за п’ять місяців після запуску. Нагадаємо, що свого часу інтеграція ординалів в екосистему Біткоїна призвела до хвилі цифрового сміття, на кшталт спаму, який суперечить початковій ефективності та призначенню мережі.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: BitcoinBlockchainКриптовалютиСвітНовини
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