VanEck додасть Біткоїн до французьких планів пенсійного накопичення

Компанія VanEck у партнерстві з Inter Invest представила першу біржову облігацію на Біткоїн (ETN) для французьких пенсійних планів

Ініціатива реалізується за допомогою VBTC Bitcoin ETF від VanEck, який також нещодавно був запущений на провідній австралійській біржі. VBTC загальною вартістю $407 млн має на меті надати інвесторам французьких пенсійних накопичувальних планів (PER) можливість отримати доступ до цифрових активів як частини їхнього пенсійного портфеля.

VBTC повністю забезпечений і є дзеркальним відображенням індексу MarketVector Bitcoin VWAP Close. Це забезпечує прозорість і безпеку, а загальний коефіцієнт витрат встановлений на рівні 1%, що є привабливим для довгострокових інвесторів, які прагнуть диверсифікації.

Мартін Роземуллер, генеральний директор VanEck Europe, підкреслив потенціал Біткоїна як довгострокового активу. Його волатильність він розглядає її як типову фазу для активів, що розвиваються. Роземуллер зазначив:

“Ми вважаємо, що Біткоїн є інноваційним довгостроковим активом. Його поточна волатильність відображає фазу пошуку вартості. Наш ETN дозволяє інвесторам отримати доступ до цієї динаміки за допомогою регульованого, простого у використанні продукту”.

Впровадження біткоїн-ETN у французькі пенсійні плани слідує за першими лістингами криптовалютних ETN на Лондонській фондовій біржі. Управління з фінансового нагляду (FCA) схвалило цей клас активів для професійних інвесторів. Однак криптовалюти все ще стикаються зі скептицизмом, а Європейський центральний банк (ЄЦБ) ставить під сумнів легітимність і стабільність цих продуктів.

Партнерство VanEck та Inter Invest є відповіддю на попит на фінансові продукти, які поєднують традиційне пенсійне планування з перевагами цифрових активів. З ростом популярності криптовалют така співпраця допоможе з’єднати традиційні фінансові та цифрові ринки. Ця ініціатива може стати прецедентом для подібних проєктів у всьому світі, інтегруючи цифрові активи в традиційні фінанси.

Таким чином, зусилля VanEck і Inter Invest, спрямовані на впровадження Біткоїна у французькі пенсійні плани, є значною подією у фінансовій сфері.

Раніше ми писали про те, скільки потрібно заробляти за день, щоб використовувати Біткоїн.

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За матеріалами coinpaprika.com