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Великі біткоїн-гаманці зафіксували найбільший обсяг чистого припливу коштів: про які суми йдеться

26.06.2024 15:40
Олеся Крамаренко
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Надходження до найбільших біткоїн-гаманців різко зросли на тлі обвалу ринку

Великі біткоїн-гаманці зафіксували найбільший обсяг чистого припливу коштів: про які суми йдеться

Фото: unsplash.com, freepik.com, pngwing.com

За даними криптовалютної аналітичної платформи IntoTheBlock, найбільші біткоїн-гаманці зафіксували величезний чистий приплив коштів після обвалу криптовалютного ринку. У понеділок ці гаманці, які контролюють щонайменше 0,1% від загальної пропозиції, скупили біткоїнів на приголомшливу суму в $436 млн.

Кити, ймовірно, скористалися відомою порадою легендарного інвестора Уоррена Баффета — “купувати, коли на вулицях ллється кров”.

24 червня ціна Біткоїна впала до $58 456 на ведмежих новинах про виплати кредиторів вже збанкрутілої криптовалютної біржі Mt. Gox у липні. Ринок криптовалют піддався “страху”, а популярний індекс Fear & Greed Index показав найнижчі показники з вересня минулого року.

На додачу до цього, Індекс відносної сили (RSI), широко використовуваний індикатор імпульсу, показує, що Біткоїн наразі перепроданий як на денному, так і на тижневому графіках. Фактично, криптовалютні трейдери не бачили такої перепроданості з того часу, як Біткоїн торгувався на рівні $26 000.

Рятівне ралі?

Всі вищезгадані фактори вказують на те, що ціна Біткоїна була готова до відскоку, і деякі великі кити, ймовірно, вирішили купити більше BTC після нещодавньої цінової корекції. Цього вівторка Біткоїн зміг відновитися до рівня $62 004, додавши понад 2,2%.

За словами криптовалютного трейдера Rekt Capital, флагманській криптовалюті вдалося успішно утримати ключову підтримку на рівні $60 600, яка є мінімумом поточного діапазону. Він вважає, що ціна Біткоїна зможе повернутися до вершини поточного діапазону, якщо залишиться відносно стабільною. Трейдер Джеймс Стенлі також визначив рівень $60 000 як ключовий рівень підтримки, який вдалося утримати бикам Біткоїна.

Раніше ми писали про те, що один з найбільших біткоїн-китів знову накопичив BTC. Після того, як ринок зазнав значного падіння, йому вдалося накопичити біткоїнів на $16 млн. Це вже третій випадок, коли кит, про якого йде мова, вдається до значного скуповування активу.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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