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Віталік Бутерін назвав сім варіантів використання мемкоїнів

28.06.2024 17:00
Олеся Крамаренко
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Яким може бути практичне застосування мемекоїнів на думку Віталіка Бутеріна з Ethereum

Віталік Бутерін назвав сім варіантів використання мемкоїнів

Фото: youtube.com

Творець Ethereum Віталік Бутерін нещодавно поділився думками про потенційну роль токенів, які часто не беруть до уваги, в цифровій екосистемі. Його спостереження вказують на різноманітні способи використання мемкоїнів, які можуть змінити наше сприйняття та взаємодію з цими примхливими активами.

Посилення конфіденційності та безпеки за допомогою доведення з нульовим розголошенням

Новим застосуванням для мемекоїнів є їх інтеграція з методом доведення з нульовим розголошенням — криптографічною технікою, яка забезпечує конфіденційність під час перевірки транзакцій. Цей метод дозволяє управляти ідентифікацією та обліковими даними, не розкриваючи приватну інформацію сторін. Завдяки використанню zk-доказів, мемекоїни можуть значно покращити конфіденційність та безпеку на різних платформах.

Peer-to-Peer-платежі: Недорога ефективність

Бутерін вказує на ефективність мемекоїнів у спрощенні peer-to-peer переказів. Ці токени можуть виконувати транзакції швидше та економічніше, ніж традиційні фінансові системи. Ця властивість робить мемекоїни привабливим вибором для повсякденних фінансових операцій, пропонуючи спрощену альтернативу для користувачів по всьому світу.

Децентралізовані соціальні платформи

Мемекоїни також можуть революціонізувати децентралізовані соціальні платформи. Вони можуть стати основою для нових способів соціальної взаємодії в Інтернеті, де користувачі зможуть спілкуватися та обмінюватися контентом незалежно від центральних органів. Такий підхід не лише розвиває спільноту, але й посилює демократичний аспект цифрової взаємодії.

Ринки прогнозування та застосунки для забезпечення конфіденційності

Адаптивність мемекоїнів також поширюється на ринки прогнозування, де вони можуть слугувати засобом для ставок на майбутні події у децентралізований та прозорий спосіб. Крім того, функції конфіденційності мемекоїнів роблять їх ідеальними для сценаріїв, де розсуд користувача має вирішальне значення.

Корпоративні рішення та системи голосування на основі Zk

На корпоративному рівні мемекоїни можуть полегшити роботу застосунків, що використовують протокол масштабування Validium, який збільшує пропускну здатність транзакцій без шкоди для безпеки. Крім того, системи голосування на основі zk знаменують собою значний прогрес у напрямку безпечного та анонімного голосування, гарантуючи цілісність кожного голосу та запобігаючи цензурі.

Подолання скептицизму

У відповідь на сумніви щодо корисності мемекоїнів, Бутерін стверджує, що їхню популярність не слід розглядати лише як спекулятивну. Швидше за все, ці токени здатні задовольнити реальні технологічні потреби, подібно до інших усталених криптовалют. Ця думка є дуже важливою, особливо з огляду на тематичний характер багатьох мемекоїнів, наприклад, у мережі Solana, які критикують за їхній зміст.

Нагадаємо, на тлі цьогорічного «бичачого» циклу мемкоїни та монети на основі штучного інтелекту набули значної популярності. Про те, який сектор випереджає інший та чому, читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами icolink.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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