Віталік Бутерін здійснив переказ на суму $1 млн: хто одержувач

Засновник Ethereum Віталік Бутерін спантеличив спільноту ще одним значним переказом

Раніше сьогодні Бутерін відправив 400 ETH на суму близько $1,06 млн на нову адресу, згідно з даними, наданими Arkham Intelligence. Ці кошти були переведені на криптовалютний міксер Raligun, який дозволяє здійснювати приватні транзакції в децентралізованих фінансах за допомогою криптографії з нульовим розголошенням (ZK).

Це вже не перший раз, коли Бутерін переводить свій ETH на міксер Railgun, орієнтований на конфіденційність. Співзасновник Ethereum є активним прихильником захисту приватності й раніше виділяв Railgun як ефективний інструмент.

Бутерін просуває Railgun

Raligun став відомим після того, як на початку цього року отримав довгоочікувану підтримку від Бутеріна. У квітні криптовалютне світило відправив 100 ETH через монетний міксер, щоб продемонструвати свою підтримку проєкту.

За останні 10 місяців Віталік Бутерін часто користувався платформою й у 2024 році переказав Railgun загалом 662 ETH на суму $1,91 млн.

Зокрема, Raligun дозволяє користувачам довести, що їхні монети отримані законним шляхом, не жертвуючи при цьому своєю конфіденційністю. Відомо, що змішувачі монет використовуються недобросовісними гравцями. У 2023 році ФБР стверджувало, що протокол конфіденційності використовувався північнокорейськими хакерами для відмивання криптовалют, здобутих злочинним шляхом.

Однак Raligun спростував це ганебне звинувачення. Компанія стверджує, що Lazarus Group, хакерська група, яка керується північнокорейським урядом, насправді була заблокована від використання протоколу за допомогою інструменту Private Proofs of Innocence, який запобігає транзакціям від небажаних суб’єктів.

Бутерін вже давно є активним прихильником посилення приватності в криптопросторі, демонструючи підтримку таким проєктам, як Zcash. Однак продукти, орієнтовані на конфіденційність, привертають пильну увагу регуляторів, оскільки вони можуть бути використані зловмисниками.

Щоб краще зрозуміти тему, обов’язково прочитайте нашу статтю “Криптоміксери та криптотумблери: як вони працюють і чим відрізняються”.

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За матеріалами U.Today