На порталі Дія тепер можна оновити дані про місце проживання

Новий сервіс став доступний на державному порталі Дія. Він дозволить швидко виправити дані про задеклароване місце проживання в реєстрі

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

Так, за допомогою нової функції можна на порталі Дія актуалізувати інформацію в Реєстрі територіальної громади, без паперів та поїздок до ЦНАПу. Вона доступна по Україні, крім Одеси, Миколаєва та деяких громадян з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. Повний перелік можна переглянути за посиланням.

Читайте також: Як працюватиме е-бронювання від мобілізації у Дії — Мінцифри

Інструмент буде корисний в наступних випадках:

помилка при замовленні витягу про місце проживання;

неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;

немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані;

неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.

«Витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними», — зазначають в Мінцифри.

Нагадаємо, в Дії будуть свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені. Наразі шукають учасників бета-тестування, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на Укрпошті», — пише Федоров.

Раніше ми писали, що Дія запустила сайт для бізнесу. Український бізнес отримав універсальний сайт, створений фахівцями Дії. Тут зібрано широкий діапазон безкоштовних послуг, враховуючи консультації.

Понад 15 тис. установ та бізнесів уже інтегрували Дію в свою роботу. Серед них: monobank, Укрзалізниця, Нова Пошта, Сільпо, Київ Цифровий, Vodafone, AUTO.Ria, MOYO, Getmancar, мережа аптек АНЦ.

Також ми анонсували, що на порталі Дія буде запущено функцію електронного бронювання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії вже доступне посвідчення ветерана

Через Дія.Підпис тепер можна повернути квиток на потяг — як саме

В Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу