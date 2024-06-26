close-btn
PaySpaceMagazine

На порталі Дія тепер можна оновити дані про місце проживання

26.06.2024 16:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Новий сервіс став доступний на державному порталі Дія. Він дозволить швидко виправити дані про задеклароване місце проживання в реєстрі

Дія

Фото: t.me/mintsyfra

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

Так, за допомогою нової функції можна на порталі Дія актуалізувати інформацію в Реєстрі територіальної громади, без паперів та поїздок до ЦНАПу. Вона доступна по Україні, крім Одеси, Миколаєва та деяких громадян з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. Повний перелік можна переглянути за посиланням.

Читайте також: Як працюватиме е-бронювання від мобілізації у Дії — Мінцифри

Інструмент буде корисний в наступних випадках:

  • помилка при замовленні витягу про місце проживання;
  • неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;
  • немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані;
  • неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.

«Витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними», — зазначають в Мінцифри.

Нагадаємо, в Дії будуть свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені. Наразі шукають учасників бета-тестування, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на Укрпошті», — пише Федоров.

Раніше ми писали, що Дія запустила сайт для бізнесу. Український бізнес отримав універсальний сайт, створений фахівцями Дії. Тут зібрано широкий діапазон безкоштовних послуг, враховуючи консультації.

Понад 15 тис. установ та бізнесів уже інтегрували Дію в свою роботу. Серед них: monobank, Укрзалізниця, Нова Пошта, Сільпо, Київ Цифровий, Vodafone, AUTO.Ria, MOYO, Getmancar, мережа аптек АНЦ.

Також ми анонсували, що на порталі Дія буде запущено функцію електронного бронювання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії вже доступне посвідчення ветерана

Через Дія.Підпис тепер можна повернути квиток на потяг — як саме

В Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
У Дії зʼявляться нові документи — Федоров 24.06.2024

У Дії зʼявляться нові документи — Федоров
Як працюватиме е-бронювання від мобілізації у Дії — Мінцифри 20.06.2024

Як працюватиме е-бронювання від мобілізації у Дії — Мінцифри
Київстар та Дія запустили нову послугу 20.06.2024

Київстар та Дія запустили нову послугу
Федоров розповів, коли буде запущено бронювання в Дії 19.06.2024

Федоров розповів, коли буде запущено бронювання в Дії
Чи приходитимуть штрафи за порушення військового обліку в Дію — пояснення Мінцифри 17.06.2024

Чи приходитимуть штрафи за порушення військового обліку в Дію — пояснення Мінцифри
Дія зможе розширити функціонал за допомогою ШІ — Кабмін 17.06.2024

Дія зможе розширити функціонал за допомогою ШІ — Кабмін
Вибір редакції
Всі
Михайло Чобанян про Layer2State: Цифрова держава від засновника Kuna
ТОП статей 26.06.2024

Михайло Чобанян про Layer2State: Цифрова держава від засновника Kuna

 Як побудувати ефективну комунікаційну стратегію в ІТ-індустрії: репортаж з Ukrainian TechComms Days
ТОП статей 24.06.2024

Як побудувати ефективну комунікаційну стратегію в ІТ-індустрії: репортаж з Ukrainian TechComms Days
Останні новини
Сьогодні  21:00

НБУ анулював ліцензії трьом страховикам

 Сьогодні  20:30

Суд США відхилив угоду на $30 млрд між Visa, Mastercard та бізнесом

 Сьогодні  20:00

Ощадбанк надав Superhumans Center 10 млн грн

 Сьогодні  19:30

Державний банк може перейти в онлайн-режим роботи через блекаути

 Сьогодні  19:15

Податкова отримає дані про банківські рахунки українців за кордоном

 Сьогодні  19:00

Українські чиновники стали заробляти більше: Мінфін назвав суми

 Сьогодні  18:30

Business Sweden відкрила своє представництво в Україні

 Всі новини