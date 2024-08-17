У що інвестує Білл Гейтс: оновлений портфель акцій

Фондові трейдери з нетерпінням чекають, щоб дізнатися, що їхні улюблені інвестори робили зі своїми активами протягом попереднього періоду

Щоквартальний звіт 13F холдингів дає чітке уявлення про нещодавні зміни у портфелях, особливо ті, що були зроблені такими мільярдерами, як Білл Гейтс, який останнім часом не з’являвся в полі зору громадськості.

Однак, схоже, що засновник Microsoft (NASDAQ: MSFT) не був особливо активним на фондовому ринку в період до 30 червня, оскільки його портфель, що складається з 23 акцій на суму $47 666 955 000 і знаходиться в управлінні фонду Bill & Melinda Gates Foundation Trust, залишився відносно незмінним.

У другому кварталі Гейтс здійснив лише одну покупку акцій

Примітно, що протягом трьох місяців, до 30 червня, Гейтс вирішив збільшити лише один холдинг — BerkshireHathaway (NYSE: BRK.A, BRK .B), майже подвоївши свою частку, придбавши 7 317 105 акцій BRK.B, що збільшило його частку на 42,29%.

Схоже, що екскерівник Microsoft не зацікавлений у володінні значними правами голосу в компанії Воррена Баффета, оскільки акції BRK.B відображають лише 1/10 000 частину голосів, які мають акції BRK.A.

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Однак Гейтс буде радий дізнатися, що його акції з початку року зросли більш ніж на 20%, що є відображенням розумного торгового підходу його друга Баффета.

Гейтс також вирішив звести до мінімуму продаж своїх акцій

Цікаво, що Гейтс вирішив скоротити частку в своїй колишній компанії Microsoft, продавши 1 610 000 акцій MSFT, що призвело до від’ємної зміни його пакету на 4,41%.

Тим не менш, акції MSFT залишаються його найбільшим пакетом — 32,71%, з 34 889 597 акціями вартістю приблизно $15 593 905 000 за ціною $446,95 станом на 30 червня.

Єдиною акцією, яку він вирішив повністю продати, була Carvana (NYSE: CVNA), вивантаживши 520 000 акцій, які коштували $64 662 000 за ціною $124,35 на 30 червня.

Що стосується решти його портфеля, то третій і четвертий за величиною холдинги, Waste Management (NYSE: WM) і Canadian National Railway (NYSE: CNI), залишилися незмінними, оскільки їхні позиції становлять 15,77% і 13,59% портфеля відповідно.

Нагадаємо, що Білл Гейтс будує першу у світі ядерну електростанцію нового покоління. Білл Гейтс та його енергетична компанія TerraPower розпочинають будівництво атомної електростанції нового покоління, яка, на його думку, «зробить революцію» у способах виробництва електроенергії.

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За матеріалами: Finbold.