Як заробляти на криптовалюті за допомогою ШІ: 5 способів

Стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) продовжує змінювати наш спосіб життя в декількох напрямках. Від того, як ми працюємо, до того, як ми вчимося, ШІ впорядковує все, роблячи процеси швидшими та ефективнішими. Але чи може він також допомогти вам заробляти більше грошей на криптовалюті?

Ось кілька способів, як, на думку експертів, ШІ може допомогти заробляти більше грошей на криптовалюті.

Використовуйте платформу для торгівлі криптовалютами з ШІ

За словами Брайана Прінса, засновника і генерального директора TopAITools.com, співзасновника і операційного директора XCoins, подібно до роботів-консультантів для акцій, тепер ви можете вибрати криптовалютну торгову платформу з штучним інтелектом, яка допоможе автоматизувати вашу криптоінвестиційну стратегію.

«Важливо провести дослідження, перш ніж обрати платформу, яка найкраще відповідає вашим потребам», — додав Прінс.

Маркус Левін, співзасновник XYO Network, також зазначив, що торгові системи на основі штучного інтелекту по суті допомагають автоматизувати і спростити торгівлю, так що людині не завжди потрібно бути біля комп’ютера для моніторингу позицій.

«Торгові боти існують вже багато років, але зараз вони працюють на основі штучного інтелекту, і тому вони набагато ефективніші, — сказав Левін. — У майбутньому, я підозрюю, ми побачимо все більше і більше автоматизації торгівлі криптовалютою з використанням різних форм технології штучного інтелекту».

Інвестуйте в криптовалюти на основі ШІ

Токени штучного інтелекту також опинилися на хвилі популярності ШІ. Як пояснює CoinGecko, ці токени є «криптовалютами, які забезпечують проєкти, пов’язані зі штучним інтелектом», і станом на середину червня їхня вартість становила $28,4 млрд.

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Прінс зазначив, що оскільки популярність ШІ та криптовалют зростає, не дивно, що ці токени можуть представляти собою вигідні інвестиційні можливості.

Розберіться з мемкоїнами

Ще одним важливим моментом є те, що при нинішньому захопленні мемкоїнами, сама кількість монет, що випускаються, настільки велика, що неможливо оцінити їх окремо.

У свою чергу, нові інструменти на базі ШІ дозволяють негайно отримати уявлення про пропозицію токенів, кількість власників та інші важливі показники, що дає змогу оцінити, наскільки легітимною є та чи інша монета.

«І це особливо важливо для нещодавно запущених мемкоїнів, тому що інвестори хочуть бути першими. Але оскільки мемкоїни зазвичай недовговічні, вони також хочуть знати якомога швидше, коли потрібно виходити», — сказав Левін.

Однак мемкоїни є дуже спекулятивними, тому варто обмежити свої інвестиції тим, що ви можете дозволити собі втратити, і розуміти пов’язані з цим ризики.

Використовуйте ШІ для майнінгу

Прінс також запропонував використовувати мережу для майнінгу та торгівлі криптовалютами на основі штучного інтелекту.

Він додав, що для просунутих криптотрейдерів, майнерів, професіоналів або ентузіастів ШІ ця передова технологія потенційно пропонує спосіб заробляти більше грошей за допомогою криптовалют, одночасно значно просуваючи децентралізовані додатки ШІ за допомогою краудсорсингової моделі.

Використовуйте ChatGPT

Ви також можете звернутися до ChatGPT за порадою щодо інвестування в криптовалюту або створити власного крипто-торгового бота за допомогою ChatGPT.

«Якщо ви тільки починаєте займатися криптоінвестуванням, ви можете почати з того, що зверніться до ChatGPT за деякими загальними інвестиційними порадами та найкращими практиками», — сказав Прінс.

Однак він застеріг, що ChatGPT не буде пропонувати конкретних інвестиційних порад.

«Це не особистий фінансовий консультант, але він може надати надійні рекомендації, які допоможуть вам почати», — сказав він.

А для більш просунутих криптоінвесторів і тих, хто має певний досвід використання ChatGPT для кодування і програмування, Принс сказав, що ви можете використовувати платформу, щоб допомогти вам створити власного крипто-торгового бота.

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За матеріалами: GOBankingRates.