АРМА вперше інвестує арештовану валюту у військові облігації

Всі гроші, які Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) витратить на купівлю військових облігацій, будуть спрямовані на обороноздатність України

АРМА вперше купить військові облігації за арештовану іноземну валюту. Відповідний дозвіл установа отримала від Кабінету міністрів, повідомила голова агентства Олена Дума в Telegram.

Так, уряд погодив АРМА придбання військових облігацій на рекордну суму в розмірі майже $38 млн в еквіваленті. Зокрема це $31 млн та €6,5 млн арештованих коштів, що знаходяться на рахунках агентства.

Надалі дохід від військових облігацій (близько 4% річних від суми всіх закуплених цінних паперів) скерують до держбюджету та витратять на оборону. Ця сума може сягати $1,6 млн, що еквівалентно майже 64 млн грн.

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«Тепер ці гроші працюватимуть на нашу спільну перемогу. Це означає, що наші захисники отримають додаткове фінансування на найнеобхідніше: обладнання, спорядження, медикаменти та ін. Кожна гривня працюватиме на зміцнення обороноздатності України», — заявляє Дума.

Варто зазначити, що раніше АРМА могло використовувати передану в управління нацвалюту (або розміщувати її на депозиті, або купувати за неї військові облігації), але для іноземної валюти таких можливостей не було. Агентство могло розміщувати валюту тільки на депозитних рахунках з максимальним доходом 1%.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Верховна Рада прийняла зміни до закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Документ надає АРМА право управління арештованими грошовими коштами в іноземній валюті.

Зокрема, для покупки військових облігацій можуть бути використані кошти, які арештовані у кримінальному провадженні та стягнуті в дохід держави.

Раніше ми писали, що українцям стали доступні дві нові іменні військові облігації, які називаються Бахчисарай (місто в тимчасово окупованому Криму) та Макіївка (місто в Донецькій області). Придбати їх можна в державному застосунку Дія.

Також в січні 2024 року у застосунку державних послуг «Дія» додали чотири нові військові облігації. Серед нових військових облігацій є: «Залізний Порт», «Асканія-Нова», «Джанкой» та «Керч».

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