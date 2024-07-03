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АРМА вперше інвестує арештовану валюту у військові облігації

03.07.2024 19:00
Дарія Шуть
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Всі гроші, які Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) витратить на купівлю військових облігацій, будуть спрямовані на обороноздатність України

АРМА

Фото: pixabay.com

АРМА вперше купить військові облігації за арештовану іноземну валюту. Відповідний дозвіл установа отримала від Кабінету міністрів, повідомила голова агентства Олена Дума в Telegram.

Так, уряд погодив АРМА придбання військових облігацій на рекордну суму в розмірі майже $38 млн в еквіваленті. Зокрема це $31 млн та €6,5 млн арештованих коштів, що знаходяться на рахунках агентства.

Надалі дохід від військових облігацій (близько 4% річних від суми всіх закуплених цінних паперів) скерують до держбюджету та витратять на оборону. Ця сума може сягати $1,6 млн, що еквівалентно майже 64 млн грн.

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«Тепер ці гроші працюватимуть на нашу спільну перемогу. Це означає, що наші захисники отримають додаткове фінансування на найнеобхідніше: обладнання, спорядження, медикаменти та ін. Кожна гривня працюватиме на зміцнення обороноздатності України», — заявляє Дума.

Варто зазначити, що раніше АРМА могло використовувати передану в управління нацвалюту (або розміщувати її на депозиті, або купувати за неї військові облігації), але для іноземної валюти таких можливостей не було. Агентство могло розміщувати валюту тільки на депозитних рахунках з максимальним доходом 1%.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Верховна Рада прийняла зміни до закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Документ надає АРМА право управління арештованими грошовими коштами в іноземній валюті.

Зокрема, для покупки військових облігацій можуть бути використані кошти, які арештовані у кримінальному провадженні та стягнуті в дохід держави.

Раніше ми писали, що українцям стали доступні дві нові іменні військові облігації, які називаються Бахчисарай (місто в тимчасово окупованому Криму) та Макіївка (місто в Донецькій області). Придбати їх можна в державному застосунку Дія.

Також в січні 2024 року у застосунку державних послуг «Дія» додали чотири нові військові облігації. Серед нових військових облігацій є: «Залізний Порт», «Асканія-Нова», «Джанкой» та «Керч».

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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