На Prozorro хочуть продати памʼятник Леніну

У Запоріжжі виставили на аукціон демонтований памʼятник Леніну та ряд інших скульптур

Оголошення про аукціон зʼявилося на Prozorro.

В лот входять: демонтована скульптура Леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи. Вага скульптури Леніна становить 12 310 кг, загальна вага скульптур горельєфа — 7510,0 кг, великих літер («ЛЕНІН») 24,36 кг, малих («Комунізм — це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни») — 34,74 кг.

Стартова ціна всього лоту 10 477 214,36 грн. Наразі приймаються заявки на участь, а сам аукціон буле проведено 12 липня.

Аукціон проходитиме та типом трираундового англійського. Ще до початку аукціону учасники подають свої закриті цінові пропозиції. Потенційні покупці не знають, чи є ще конкуренти та не бачать ставки один одного. Електронна торгова система ранжує ставки учасників від найменшої до найбільшої і той, хто зробив найвищу (закриту) цінову пропозицію має право останнього ходу в кожному з раундів. Це дає йому найвищі шанси на перемогу.

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Аукціон розпочинається, коли на торги зареєструвалося щонайменше два учасники. Проте в певних напрямах лот може викупити єдиний зареєстрований учасник за тією ціною, яку він запропонував. Протягом трьох раундів, які тривають по 3 хвилини учасники змагаються за лот та підвищують свої ставки. Коли аукціон завершується, вся інформація про учасників розкривається.

Трираундовий «англієць» — найпоширеніший різновид аукціонів у системі, за допомогою якого можна продати або придбати будь-який актив.

Нагадаємо, що Фонд держмайна заявив про рекордну кількість учасників на аукціонах. За 5 місяців цього року, середня кількість учасників на онлайн-аукціонах з приватизації — 5,34. Для порівняння, у вересні-грудні 2022 року середня кількість учасників становила 3,54. А у 2023 році — 4,8.

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