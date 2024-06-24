Україна отримає перші €1,5 млрд від заморожених росактивів: названо терміни

Вже незабаром Україна отримає від Євросоюзу перший транш від заморожених російських активів. Однак європейські чиновники називають різні суми

Нагадаємо, у травні Рада Європейського Союзу (ЄС) схвалила використання чистих надприбутків від заморожених російських прибутків на потреби України, зокрема відновлення та самооборону.

За попередніми підрахунками, до кінця року Україна може розраховувати на надання 3 млрд євро у 2024 році. При цьому перший транш складе близько 1,5 млрд євро, і буде переданий Україні вже до кінця літа. Про це оголосив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, йдеться на сайті установи.

«Наша безпосередня увага буде зосереджена на використанні цих доходів для військової підтримки України. Ми працюємо на повну силу, щоб вже найближчим часом провести першу закупівлю», — зазначив Домбровскіс.

За даними Politico, 24 червня Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель має оголосити про перший транш прибутку від російських активів Україні на зустрічі глав МЗС ЄС в Люксембурзі.

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При цьому сам Боррель анонсував, що сума майбутнього першого траншу становитиме більше, ніж озвучив Домбровскіс, а саме 2,5 млрд євро.

Україна отримає кошти через Німеччину, Данію та Чехію. Країни здійснять закупівлі, необхідні для Києва.

Загальний обсяг конфіскованих російських активів оцінюється у 280 – 300 мільярдів доларів, з яких Україна отримає прибуток на користь своєї економіки.

Також найближчими днями Україна отримає 1,9 млрд євро попереднього фінансування в рамках програми Ukraine Facility. Наступні транші плануються вже восени 2024-го.

Крім цього, країни блоку G7 схвалили надання Україні кредиту на 50 млрд євро. Його поступово погашатимуть коштом заморожених активів рф. Наразі в Єврокомісії обговорюють майбутні кроки, зокрема розмір та модальність позики ЄС.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення країни Заходу заморозили російських активів на сотні мільярдів євро. Дискусії щодо російських активів, заморожених по всьому світу, не вщухають вже 2 роки. В нашому матеріалі ви можете дізнатись, скільки ж тих російських активів є і де вони зберігаються.

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За матеріалами The Page, Інтерфакс-Україна