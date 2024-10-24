Учені розповіли, як загине Всесвіт

Всесвіт — це інтригуюче місце, що містить мільярди зірок і галактик. У той час як вчені постійно намагаються дізнатися про нього більше, вони також працюють над тим, щоб зрозуміти, як він може колись загинути

Двоє вчених, один із США, а інший з Індії, висунули ідею, що Всесвіт може закінчитися «довгим заморожуванням», тобто моментом, коли все сповільниться. Не залишиться нових джерел енергії, і це призведе до повільного згасання існуючих зірок.

«Довге заморожування» базується на теорії «голографічної темної енергії», яка стверджує, що гравітаційна сила — це лише голограма реальності нижчого виміру. Це означає, що Всесвіт — це двовимірний простір, де квантові сили створюють ілюзію гравітації та тривимірного простору.

Вчені намагалися зрозуміти кінцеву долю Всесвіту, якщо голографічна темна енергія насправді керує ним.

Вважається, що темна енергія відповідає за розширення Всесвіту, хоча ніхто ніколи не спостерігав її. Вона становить приблизно 70% густини енергії всього космосу. Коли Всесвіт розширюється, густина як звичайної, так і темної матерії падає, а темної енергії проявляється все більше і більше.

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Дослідники з’ясували, що Всесвіт продовжуватиме розширюватися завдяки голографічній темній енергії, але з часом її вплив почне повільно згасати, а всі прискорення сповільняться. Швидкість розширення Всесвіту повільно зменшуватиметься, і в певний момент космос досягне майже статичного значення. Це буде остаточний розмір Всесвіту.

Коли це станеться, густина голографічної темної енергії також зменшиться разом з густиною матерії, після чого Всесвіт зупиниться. Цей сценарій отримав назву «довге заморожування».

Коли настає «довге заморожування», Всесвіт більше не розширюється, а отже, немає нових джерел енергії для всієї матерії всередині. Через нестачу енергії зорі зменшуватимуться, а субатомні частинки дрейфуватимуть у холод.

Попередні теорії про кінець Всесвіту передбачали два сценарії — «Велике замерзання» і «Великий вибух». У першому випадку тепло та енергія рівномірно розподіляться по Всесвіту, а його кінцева температура буде трохи вищою за абсолютний нуль.

Тим часом, інший стверджує, що Всесвіт буде старіти у зворотному напрямку і повернеться до Великого Вибуху, з якого все почалося.

Нагадаємо, що у Всесвіту є двійник, де час тече в зворотний бік. Наш Всесвіт може бути лише «дзеркальним відображенням» іншого виміру, що складається з антиматерії, а час в ньому йде в зворотньому напрямку.

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За матеріалами: WioNews.