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Viber розширив функцію видалення повідомлень

13.08.2024 15:00
Ольга Деркач
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Rakuten Viber, одна з провідних світових платформ для приватного й захищеного спілкування, оголошує про запуск видалення повідомлень без сліду

Viber розширив функцію видалення повідомлень

Viber розширив функцію видалення повідомлень Фото: freepik.com

Ця функція дозволяє користувачам Viber Plus непомітно скасовувати відправку своїх повідомлень, незалежно від того, були вони прочитані чи ні, йдеться в пресрелізі компанії.

Видалення повідомлень без сліду доступне тільки для користувачів Viber Plus. Viber Plus — це преміум підписка з доступом до особливих функцій та з обмеженою рекламою.

Viber Plus дозволяє перетворювати голосові повідомлення на текст, вести чат зі службою підтримки, мати безлімітний доступ до стікерів та до інших бонусів. Найбільш популярна функція підписки — «Режим невидимки» — ним скористались понад 72% користувачів Viber Plus у світі. Цей режим дозволяє бути в онлайні та читати повідомлення на передпоказі, не розкриваючи свого онлайн-статусу та допомагаючи зберігати приватність. «Видалення повідомлень без сліду» розширює можливості для приватності, дозволяючи скасувати відправку повідомлення в чаті.

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«Ми будемо й надалі дослухатися до фідбеку користувачів, аби втілювати найбільш бажані функції, як ми це зробили з Режимом невидимки. Rakuten Viber продовжуватиме забезпечувати приємне та легке спілкування», — каже Офір Еял, генеральний директор Rakuten Viber.

З січня 2024, кількість підписників Viber Plus зросла на 170%. Ексклюзивні функції та контент підписки доступні мільйонам користувачів Rakuten Viber у 100 країнах.

Нагадаємо, що ШІ-функція стислого переказу у Viber стала доступною всім українцям. Нова функція у месенджері Viber працює на базі ChatGPT та допомагає дізнатися, про що йшла розмова у груповому чаті без необхідності повністю його читати. ШІ-інструмент аналізує від 5 до 100 непрочитаних повідомлень у груповому чаті й виокремлює з них ключові пункти в короткому викладі на одне повідомлення.

Раніше ми писали, що Viber отримав новий сертифікат безпеки. Viber отримав сертифікат безпеки SOC 2 Type II за підсумками незалежного аудиту, який підтвердив захист даних та забезпечення приватності користувачів месенджера.

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Рубрики: СвітНовиниТехнології
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