Как изготавливают деньги в Украине: ТОП-5 интересных фактов с фото

Как изготавливают деньги в Украине, где это происходит и какие материалы используются — читайте далее

Украинские гривны печатают два учреждения – Фабрика банкнотной бумаги и Банкнотно-монетный двор. И станки на этих фабриках денег работают постоянно. Бумажные деньги быстро изнашиваются, поэтому фабрикам приходится постоянно пополнять запасы кэша. Ежегодно монетный двор выпускает 1,8 млрд банкнот. Всего в обращении постоянно находится около 3 млрд купюр.

Как изготавливают деньги:

Факт№1 Гривну производят на двух фабриках

Жизненный цикл каждой украинской купюры начинается на Фабрике банкнотной бумаги НБУ в городе Малин (Житомирская область). Здесь производят листы для последующей печати денег. За один день на фабрике изготавливают достаточно бумаги для печати 9 млн банкнот. Задача фабрики в Малине – создать основу для гривен с базовыми элементами безопасности – водным знаком и защитной лентой, вставленной внутрь банкноты.

После этого листы считают, упаковывают и перевозят на Банкнотно-монетный двор НБУ в Киеве. Все изображения наносятся на гривну уже там.

Факт №2 Сотрудникам фабрики доплачивают за вредность

Большинство процессов на Фабрике банкнотной бумаги автоматизированы. Но без участия человека все равно не обойтись – иногда брак заметен только сотрудникам фабрики – их на заводе 40.

Чтобы контролировать процесс производства бумаги из хлопка, нужен один человек. Но работа на фабрике – не такая спокойная, как кажется. За некоторыми станками шум превышает 80 децибел. За это сотрудникам предусмотрена компенсация, например, дополнительные выходные.

Факт №3 Производство переориентируют на украинские материалы

Для печати денег сегодня используется узбекский и турецкий хлопок. Но использовать импортный материал слишком дорого. Поэтому на фабрике рассматривают возможность изготовления бумаги из льна.

Первую партию с содержанием этого материала напечатали еще в марте прошлого года.

Кроме того, краски, необходимые для нанесения на банкноты изображений и знаков безопасности, изготовляются в отдельном цеху Банкнотно-монетного двора по швейцарским технологиям.

Мощности цеха обеспечивают 500–600 тонн краски в год. Фабрика выпускает видимую и невидимую краску — доступную для просмотра только в инфракрасных лучах, при воздействии температуры или химических соединений.

Факт №4 Выпуск купюры занимает месяц

Украинские валютные станки печатают 40 банкнот в секунду, 40 млн купюр в год. Но изготовление каждой отдельной банкноты – сложный процесс.

Процедура начинается с переработки хлопка – очистки, отбеливания, варки и стирки сырья. Главная задача – сохранить структуру волокна. От нее зависит прочность купюр и четкость защитных знаков

После этого мыльную на ощупь целлюлозу накручивают на барабаны, которые с помощью давления превращают ее в плотную бумагу. Оставляя на полотне водяные знаки благодаря специальному рельефу на поверхности валиков.

Позже бумагу уплотняют, чтобы в толще листа поместилась защитная лента. На этом функции банкнотной фабрики заканчиваются — тщательно пересчитанные и упакованные листы перевозят на Монетный двор.

Там ее дополнят цифрами и изображениями, напечатанными радужным, трафаретным, орловским и другими способами. Кроме того, на каждую купюру нанесут уникальные 9-значные номера.

Готовые листы с помощью специального станка разрежут на банкноты и герметично упакуют.

Факт №5 Банкноты дешевле монет

Купюры быстро изнашиваются. Одна банкнота иногда не выдерживает и года. А монета служит до 20 лет. Но отказываться от бумажных денег пока не собираются. Ведь их печать гораздо дешевле чеканки монет. Изготовление 1 копейки стоит 16-18 копеек. А печать одной гривны – 12 копеек. Самая дорогая купюра с современными защитными элементами обходится НБУ в 60 копеек.

Ранее мы сообщали, что в НБУ подтвердили введение 1000-гривневой купюры. В Национальном банке Украины считают, что сейчас хорошее время для печати новой банкноты, несмотря на возможные негативные последствия.

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