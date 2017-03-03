Лучшие мобильные технологии мира по версии Glomo Awards 2017

На Mobile World Congress, который проходил в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, назвали победителей ежегодной премии Glomo Awards 2017
Награды получили лучшие мобильные решения в разных отраслях. Так, флагманский Samsung Galaxy S7 Edge признан лучшим мобильным телефоном. А в рубрике «Лучшее платежное решение для смартфона» победил проект EcoCash из Зимбабве.
Полный список лауреатов Glomo Awards 2017
Категория №1
Мобильная инновация в сфере здравоохранения — R/GA, проект Owlet Baby Care (мобильное приложение для мониторинга состояния здоровья младенцев)
Мобильная инновация в сфере образования и обучения — Robi, проект Robi-10 Minute School (цифровая школа Бангладеша с удаленным доступом к обучающему контенту)
Мобильная инновация для автомобиля — Cisco, проект Connected Cars Cisco Jasper Control Center (платформа для создания дополнительных сервисов в автомобилях)
Лучшее решение в сфере мобильных платежей — EcoNet Wireless и Mahindra Comviva, проект EcoCash (приложение в Зимбабве, которое сократило потребность в наличных деньгах)
Лучшее мобильное решение для ритейла — Shell и MOBGEN, проект Shell Motorist App (мобильная программа лояльности)
Лучшее мобильное приложение для путешествий — what3words (простейший способ передачи координат)
Лучшее приложение для аутентификации — Orange и Danal Inc, проект Check & Go MC (идентификация пользователей онлайн)
Мобильное приложение для умного города — KT, проект KT-MEG (контроль потребления энергии)
Категория №2
Лучшее мобильное решение для предприятий — Airbus и Accenture, проект Wearable Technology Seat Marking Solution
Лучшее приложение для рекламы и маркетинга — PHD Media, проект Kheloge Toh Jeetoge (реклама продуктов в игровом формате)
Лучший мобильный облачный сервис — Vmware, проект VMware Workspace ONE (цифровое рабочее место)
Лучшее приложение мобильного оператора — Vodafone, проект Vodafone Smart Pricing (клиентский сервис в цифровом формате)
Категория №3
Мобильные инновации для развивающихся рынков — Reliance Jio и Samsung Networks, проект Jio Digital Movement (распространение LTE-сетей в Индии)
Лучший мобильный продукт для женщин в развивающихся странах — Jazz, проект JazzCash Mobile Account (мобильные деньги для незабанкированного населения)
Мобильные сервисы для чрезвычайных ситуаций — Turkcell, проект ”Hello Hope” Mobile App (Приложение мобильного оператора способствует адаптации сирийских беженцев в Турции)
Лучшее мобильное решение для интеграции — Turk Telekom и Boni за проект LOUD STEPS (помощь в передвижении людям с ограниченными возможностями)
«Зеленая» награда — Ericsson и Telenor за решение по использованию солнечной энергии.
Категория №4
Лучшее мобильное приложение для образа жизни онлайн — MINDBODY, проект MINDBODY App (каталог фитнес-активностей)
Лучшее мобильное приложение для виртуальной или дополненной реальности — Blippar (распознает объекты реального мира и дает пользователю различную информацию о них)
Лучшее мобильное приложение для видео — SK Telecom, проект Oksusu (каталог каналов с видеоконтентом)
Лучшее мобильное приложение для бизнеса — Salesforce, проект Salesforce1 и Salesforce2 (платформы для создания бизнес-приложений)
Самое инновационное мобильное приложение — Sliide Airtime Africa, проект Sliide Sliide (распространение новостей, развлекательного и рекламного контента в развивающихся странах)
Лучшее мобильное приложение — Niantic Inc, Pokemon Go (игра в дополненной реальности)
Категория №5
Лучший смартфон 2016 — Samsung за Galaxy S7 Edge
Инновационный прорыв — Amazon за Amazon Echo
Лучшее носимое устройство — Orange за Orange VR1 (очки виртуальной реальности)
Лучшее устройство, подключенное к Интернет — R/GA, Owlet Baby Care (мобильное приложение и носимый гаджет для мониторинга состояния здоровья младенцев)
Лучший новый смартфон, планшет или гаджет, представленный на MWC — Sony за Sony Xperia XZ Premium
Категория №6
Лучшая мобильная инфраструктура — Huawei за Active Antenna Unit
Лучший мобильный технологический прорыв — Altiostar за Altiostar vRAN (Virtual RAN)
Пособник технологий — Huawei за NFV Solution
Лучший провайдер мобильной безопасности — Samsung за Samsung SDS for Samsung Mobile Security Management
Вклад в эволюцию 5G — Huawei за миграцию с 4.5G до 5G
Интернет вещей в мобильных сетях — Nokia за IMPACT IoT Platform (платформа для проектов из Интернета вещей)
Также жюри выбрало победителя в категории «лучшее госудстственное регулирование» (Пакистан). И наградило экспертов за выдающиеся достижения в отрасли.
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