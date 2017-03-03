Лучшие мобильные технологии мира по версии Glomo Awards 2017

На Mobile World Congress, который проходил в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, назвали победителей ежегодной премии Glomo Awards 2017

Награды получили лучшие мобильные решения в разных отраслях. Так, флагманский Samsung Galaxy S7 Edge признан лучшим мобильным телефоном. А в рубрике «Лучшее платежное решение для смартфона» победил проект EcoCash из Зимбабве.

Полный список лауреатов Glomo Awards 2017

Категория №1

Мобильная инновация в сфере здравоохранения — R/GA, проект Owlet Baby Care (мобильное приложение для мониторинга состояния здоровья младенцев)

Мобильная инновация в сфере образования и обучения — Robi, проект Robi-10 Minute School (цифровая школа Бангладеша с удаленным доступом к обучающему контенту)

Мобильная инновация для автомобиля — Cisco, проект Connected Cars Cisco Jasper Control Center (платформа для создания дополнительных сервисов в автомобилях)

Лучшее решение в сфере мобильных платежей — EcoNet Wireless и Mahindra Comviva, проект EcoCash (приложение в Зимбабве, которое сократило потребность в наличных деньгах)

Лучшее мобильное решение для ритейла — Shell и MOBGEN, проект Shell Motorist App (мобильная программа лояльности)

Лучшее мобильное приложение для путешествий — what3words (простейший способ передачи координат)

Лучшее приложение для аутентификации — Orange и Danal Inc, проект Check & Go MC (идентификация пользователей онлайн)

Мобильное приложение для умного города — KT, проект KT-MEG (контроль потребления энергии)

Категория №2

Лучшее мобильное решение для предприятий — Airbus и Accenture, проект Wearable Technology Seat Marking Solution

Лучшее приложение для рекламы и маркетинга — PHD Media, проект Kheloge Toh Jeetoge (реклама продуктов в игровом формате)

Лучший мобильный облачный сервис — Vmware, проект VMware Workspace ONE (цифровое рабочее место)

Лучшее приложение мобильного оператора — Vodafone, проект Vodafone Smart Pricing (клиентский сервис в цифровом формате)

Категория №3

Мобильные инновации для развивающихся рынков — Reliance Jio и Samsung Networks, проект Jio Digital Movement (распространение LTE-сетей в Индии)

Лучший мобильный продукт для женщин в развивающихся странах — Jazz, проект JazzCash Mobile Account (мобильные деньги для незабанкированного населения)

Мобильные сервисы для чрезвычайных ситуаций — Turkcell, проект ”Hello Hope” Mobile App (Приложение мобильного оператора способствует адаптации сирийских беженцев в Турции)

Лучшее мобильное решение для интеграции — Turk Telekom и Boni за проект LOUD STEPS (помощь в передвижении людям с ограниченными возможностями)

«Зеленая» награда — Ericsson и Telenor за решение по использованию солнечной энергии.

Категория №4

Лучшее мобильное приложение для образа жизни онлайн — MINDBODY, проект MINDBODY App (каталог фитнес-активностей)

Лучшее мобильное приложение для виртуальной или дополненной реальности — Blippar (распознает объекты реального мира и дает пользователю различную информацию о них)

Лучшее мобильное приложение для видео — SK Telecom, проект Oksusu (каталог каналов с видеоконтентом)

Лучшее мобильное приложение для бизнеса — Salesforce, проект Salesforce1 и Salesforce2 (платформы для создания бизнес-приложений)

Самое инновационное мобильное приложение — Sliide Airtime Africa, проект Sliide Sliide (распространение новостей, развлекательного и рекламного контента в развивающихся странах)

Лучшее мобильное приложение — Niantic Inc, Pokemon Go (игра в дополненной реальности)

Категория №5

Лучший смартфон 2016 — Samsung за Galaxy S7 Edge

Инновационный прорыв — Amazon за Amazon Echo

Лучшее носимое устройство — Orange за Orange VR1 (очки виртуальной реальности)

Лучшее устройство, подключенное к Интернет — R/GA, Owlet Baby Care (мобильное приложение и носимый гаджет для мониторинга состояния здоровья младенцев)

Лучший новый смартфон, планшет или гаджет, представленный на MWC — Sony за Sony Xperia XZ Premium

Категория №6

Лучшая мобильная инфраструктура — Huawei за Active Antenna Unit

Лучший мобильный технологический прорыв — Altiostar за Altiostar vRAN (Virtual RAN)

Пособник технологий — Huawei за NFV Solution

Лучший провайдер мобильной безопасности — Samsung за Samsung SDS for Samsung Mobile Security Management

Вклад в эволюцию 5G — Huawei за миграцию с 4.5G до 5G

Интернет вещей в мобильных сетях — Nokia за IMPACT IoT Platform (платформа для проектов из Интернета вещей)

Также жюри выбрало победителя в категории «лучшее госудстственное регулирование» (Пакистан). И наградило экспертов за выдающиеся достижения в отрасли.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Возможности для бизнеса в 2017 — мнение участников Mobile World Congress