Bitcoin

Bitcoin – это средство для быстрых и анонимных цифровых платежей

Пока в среде экспертов не сформировалось единого мнения относительно статуса биткоин. Что это – деньги, товар или актив? Эксперты до сих пор не могут дать определение этому феномену.

Тем не менее, существует много электронных кошельков для хранения Bitcoin, его используют для интернет-платежей, он торгуется на биржах, так же, как и традиционные валюты.

Для чего же создавался Bitcoin? Для того, чтобы исключить из процесса платежей контроль государства и банков. И создать уникальную автономную систему расчетов в Интернете.

Идея принадлежит Сатоши Накамото, который продолжает скрывать свою личность. Всего в протоколе «зашифровано» 21 млн биткоинов. Для удобства расчетов каждый из них может делиться неограниченное количество раз. У биткоин нет физического формата – его эмиссия и дальнейшее обращение происходит только в цифровом виде. Любой желающий может начать добывать или «майнить» биткоины в любое время. Однако для этого потребуются компьютеры с высокой вычислительной мощностью. Кроме того, криптовалюту можно купить онлайн.

Что нужно знать о Bitcoin:

Децентрализация – ни один банк или правительство в мире не контролирует Bitcoin и не может повлиять на платежи посредством виртуальной валюты.

Анонимность – платежи в Bitcoin не предполагают аутентификацию – все, что о вас известно – это номер кошелька. Вместе с тем, это позволяет мошенникам использовать Bitcoin для торговли запрещенными товарами

Скорость и стоимость – обработка транзакций в Bitcoin происходит быстрее и стоит дешевле, чем традиционные платежи.

Трансграничность – платежи в Bitcoin не имеют ограничений – деньги можно переводить по всему миру.

Защита — платеж нельзя отменить, все транзакции записываются в реестре и не подлежат оспариванию. Кроме того, пользователю нельзя забывать пароль от кошелька. Без него биткоины можно считать потерянными.

Волатильность — биткоин стоит по-разному — за время существования его цена менялась в диапазоне от 0 до $1000.

Ограничения — возможности сети позволяют провести около 7 транзакций за 1 секунду.

ВАС ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Великолепная шестерка: как выглядят самые известные валюты мира